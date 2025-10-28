Menor fue retenido tras ser hallado con celular robado en San Carlos

El hecho ocurrió en calle Sargento Cabral.

Un menor de edad fue aprehendido en la localidad de San Carlos tras ser señalado como autor del robo de un teléfono celular. El hecho ocurrió en calle Sargento Cabral al 400, donde un hombre de 38 años, denunció que un joven le sustrajo su dispositivo móvil.

Gracias al uso de una aplicación de rastreo, la víctima logró localizar el celular en calle Independencia y dio aviso a la policía. Personal de la Comisaría 18ª se desplazó al lugar y constató que un joven tenía en su poder el elemento sustraído. El sospechoso fue trasladado a la dependencia policial, donde se verificó que se trataba de un menor de edad.

Por disposición del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), el menor fue entregado a su progenitora. En tanto, el ayudante fiscal de turno ordenó que la víctima formalice la denuncia correspondiente.