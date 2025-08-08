Menos impuestos para la minería: el Gobierno Nacional eliminó las retenciones a la actividad

Al igual que durante el gobierno de Mauricio Macri, el Ejecutivo Nacional decidió eliminar las retenciones a las exportaciones de minerales.

El Gobierno eliminó las retenciones para varios productos del sector minero, con alícuotas 0% del Derecho de Exportación aplicable a minerales metalíferos y no metalíferos, rocas de aplicación, piedras preciosas y semipreciosas, combustibles minerales y metales como cobre, estaño, zinc, plomo, entre otros.

La medida se implementó a través del Decreto 563/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según explica en los considerandos, la decisión “se fundamenta en el impacto del sector minero en la economía argentina, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo, el valor agregado que promueve y el potencial de crecimiento que tiene”.

El texto sostiene que el sector minero “representa el quinto complejo exportador del país y explica, en promedio, el 80% de la canasta exportadora de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca”.

En paralelo, remarca que “el sector posee un significativo potencial de crecimiento, especialmente en el contexto de la transición energética global que impulsa la demanda de minerales” de los que nuestro país “posee abundantes reservas”.

En ese sentido, argumenta que existe “una considerable brecha de desarrollo en comparación con economías mineras de la región, donde la actividad representa hasta un 10% del PBI, frente al 1,2%”. Ante esto, “resulta necesario generar las condiciones para que dicho potencial contribuya a la recuperación económica, se traduzca en nuevos empleos y mayor volumen de exportaciones”.

Además, sostiene que “resulta conveniente crear condiciones favorables para la actividad minera y el comercio exterior, a través de la reducción de los derechos de exportación aplicables a un conjunto de mercaderías originadas en ese sector productivo, con el fin de fortalecer la capacidad exportadora del país, incentivar la expansión hacia mercados externos y la generación de empleo”.

El Gobierno apunta a realizar esto “mediante una disminución de la carga impositiva que no comprometa de manera significativa los niveles de recaudación tributaria y que, al mismo tiempo, contribuya a un equilibrio entre el desarrollo productivo y la estabilidad fiscal”.

Fuente: C5N