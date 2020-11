Mes contra el Cáncer de Próstata: Roberto, el tupungatino que comparte su historia para concientizar

El hombre, que lucha contra la enfermedad, se animó a contar su experiencia y a invitar a todos sus congéneres a realizarse los controles preventivos.

Noviembre es el mes de la lucha contra el Cáncer de Próstata y está simbolizado por el color azul y el bigote, ya que son los hombres quienes padecen esta enfermedad.

Este mes “azul y con bigote” tiene como fin concientizar sobre la importancia de los controles anuales con el urólogo, como la manera más eficaz para luchar contra el cáncer de próstata, una enfermedad que hoy afecta a 1 de cada 10 hombres en Argentina. Además, en el 50% de los casos la enfermedad se detecta cuando está avanzada, elevando los riesgos de mortalidad.

Por tal motivo, y entendiendo que el tema de los controles urológicos es algo tabú, que ademas genera cierto temor y como consecuencia no se habla mucho de ello, la Liga de Lucha Contra el Cáncer de Tupungato decidió realizar un video -al igual que lo hizo en el mes de octubre-, y compartirlo con la comunidad.

En el audiovisual se puede conocer la experiencia personal de Mario Roberto Barroso, licenciado en Enfermería y paciente con cáncer de próstata de Tupungato, quien se animó a dejar su testimonio grabado para animar a sus congéneres a hacerse los controles pertinentes.

Mario Roberto comenzó el video comentando: “No todos podemos llegar a tener el coraje de enfrentarlo. El cáncer es algo muy particular (…) Los hombres llegamos al cáncer de próstata porque a veces tenemos miedo de enfrentarlo y saber qué es”.

“Podemos hacer algo antes de que nos llegue a pasar, lo podemos prevenir. A los 50 años tenemos que empezar a ir a un urólogo para que éste nos lleve hacia adelante tomando las muestras necesarias para saber si estamos bien o no (…) La próstata se inflama y a veces no nos deja orinar, hacer ardor, dolor, pero a veces no, no tenemos nada; nos levantamos a la noche dos o tres veces a orinar; nosotros tenemos que saber por todos los medios porqué me pasa esto, qué le está pasando mi cuerpo (…) Si vamos al urólogo él nos va a tomar un examen y nos va a decir que tenemos. Podemos estar perfectos y muy bien y seguimos nuestra vida normalmente, pero una vez al año podemos ir”, agregó el licenciado en enfermería.

Por otro lado, Mario destacó que aunque es un profesional de la salud, no se cuidó como debería y las consecuencias que le toca atravesar ahora no son las más fáciles: “Yo con toda mi experiencia como profesional y todo me dejé estar ¿y qué pasó? Cuando llegué a los 58 años a donde estaba el urólogo que anteriormente me había hecho los estudios a los 50, y como estaba bien no volví, me revisó, vio que algo no estaba normal, me pidió los estudios correspondientes para saber en qué condiciones estaba mi próstata; de esa forma él me pidió los estudios necesarios y de ahí comenzamos un tratamiento para la próstata. Primero me pidió una ecografía, luego me hizo tomar las muestras necesarias para mandarlas al laboratorio para saber qué es lo que había; cuando volvieron los estudios a los 15 o 20 días me llevé la sorpresa; fue como si me hubiera caído un agua de balde fría cuando el doctor me dijo que tenía cáncer. De ahí empezó una ardua tarea de poder tratar de sobrevivir, pelear y luchar que es bastante pesado”.

Además, el valiente hombre no tan solo contó cómo ha sido su proceso sino que también explicó que hay muchas formas de poder atacar el cáncer y mencionó cuáles han sido los especialistas con los que ha tenido que tratar.

Mario Roberto no se ha dado por vencido; sigue luchando a pesar de tener que atravesar por sesiones de quimioterapia y radioterapia, ya que su enfermedad estaba en un estadío avanzado; ha podido seguir adelante con fuerza y mucha voluntad, acompañado por su familia, la Liga de Lucha contra el Cáncer, profesionales y personal de la FUESMEN, a quienes agradeció para cerrar el video.