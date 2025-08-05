Facebook X-twitter Youtube Instagram

Mes del Árbol: Tupungato alienta a ser parte de las acciones eco sostenibles de la Muni

De forma mensual se generan varias propuestas abiertas, como el Día ReAccionemos y la Ecoferia, para que haya un aporte comunitario en la promoción y el cuidado de la ecología y particularmente en agosto en conmemoración al “Mes del Árbol” Espacios Verdes entregará en cada una de las actividades ejemplares de árboles. 

Esta semana comenzando el Mes del Árbol, Tupungato propone participar del Día ReAccionemos depositando los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) -previamente separados, lavados y acopiados- y también del encuentro organizado entre la Muni y el INTA denominado Ecoferia, un espacio de compra y venta de productos que no son manufacturados -desde artesanías y plantas, hasta frutas y verduras de huerta-; en ambos eventos, Espacios Verdes entregará a las personas que se sumen ejemplares de fresnos americanos o europeos.

Agosto, mes de árboles

Los árboles por sí generan biodiversidad, permiten regulación hídrica y térmica, reducen la velocidad del viento, evitan contaminación del aire (almacenando dióxido de carbono), mejoran la calidad de vida, ahorran energía eléctrica, revaloran una propiedad o residencias, embellecen los paisajes urbanos, entre otros beneficios. 

La acción que propone Tupungato es para seguir destacándose como un departamento verde donde el ecosistema es parte de la vida sociocomunitaria y del turismo que visita la localidad.

Entrega de árboles 

Día ReAccionemos

Miércoles 6 de agosto

9 a 14 horas

Explanada Municipal (Av. Belgrano 348)

 

Ecoferia

Viernes 8 de agosto

10 a 14 horas

Plaza Piaggi (calle Las Heras y Monseñor Fernández) 

 

Efemérides para recordar: 

2º semana de agosto: Semana de la Forestación en Mendoza

15 de agosto: Día Provincial del Árbol

29 de agosto: Día Nacional del Árbol

