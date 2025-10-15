Mes del cáncer de mama: en el Valle de Uco se realizarán actividades para concientizar y prevenir

Durante todo el mes se extenderán en el territorio provincial las actividades organizadas en el marco de Octubre Rosa.

En el marco del Mes de Concientización sobre Cáncer de Mama, el Ministerio de Salud y Deportes realizará una serie de actividades de prevención con la comunidad y equipos de salud durante todo el mes, con el objetivo de brindar información y realizar controles para evitar el cáncer de mama.

La detección temprana del cáncer de mama aumenta las posibilidades de cura. Para ello, el método recomendado es la mamografía. Todas las mujeres entre los cincuenta y los sesenta y nueve años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, deben realizarse una mamografía cada uno o dos años.

Este tipo de cáncer es la neoplasia más común en mujeres a nivel mundial, representando una carga significativa de morbimortalidad. La detección precoz ha demostrado ser la estrategia más eficaz para reducir la mortalidad, ya que permite su diagnóstico en etapas tempranas.

Cabe destacar que el Ministerio de Salud y Deportes, desde el Programa Provincial de Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino y Mama, trabaja de manera conjunta y articula con el Instituto Nacional del Cáncer.

Valle de Uco:

Tunuyán

• Fecha: 20 al 24 de octubre

• Horario: 9:00hs

• Lugar: Hospital Scaravelli.

• Actividad: Mamografías a demanda.

Tupungato

• Fecha: 1de octubre

• Horario:9:00 hs

• Lugar:Plaza Departamental.

• Actividad: Acto de apertura de la campaña. Entrega de folletería, charlas informativas y stand con profesionales de la salud.

Fecha: 6 y 20 de octubre. Horario:9:00hs.

• Lugar: Hospital Gral. Las Heras

• Actividad:Instalación de stand informativo con entrega de folletería, charlas educativas y mamografías a demanda. Fecha: 6 de octubre. Horario:11:00hs. Lugar:Hospital Gral. LasHeras.

• Actividad:Taller de automaquillaje, a cargo del centro de estética Luz Belleza.

• Fecha: 16 y 30 de octubre

• Horario:9:00hs

• Lugar: Hospital Gral. Las Heras

• Actividad:Stand informativo, entrega de material educativo, charlas y mamografías a demanda.

• Fecha:22 de octubre

• Horario:8.30hs

• Lugar: Caps 95 Zampal

• Actividad: Charla informativa en la escuela Secundaria Capitán de Fragata Moyano del distrito del Zampal, para alumnos, docentes y personal de patrullaje.

• Lugar: Caps 370 Gualtallary y 198 La Arboleda, Mateadas reflexivas «relatos de mujeres que transitaron el cáncer de mama» días y horarios a confirmar

• Fecha: 6 de octubre

• Lugar: Caps 94. Llevamos mujeres al hospital a realizarse mamografías de manera espontánea.

• Actividad: Caminata con la comunidad día y hora a confirmar.

• Fecha:20 de octubre

• Horario:8,30

• Lugar:Caps 184 Anchoris

• Actividad:caminata por la comunidad, y culminación con taller de autoexamen, relatos reflexivos y desayuno saludable.

• Fecha: todas las semanas de octubre

• Lugar: Cic 928

• Actividad: se realizarán talleres, autoexamen e importancia del diagnóstico temprano.

• Actividad Central. La 2da Edición de la caminata Rosa, declarada de interés departamental, el sábado 18 de octubre a las 18hs, es una actividad de iniciativa del área pero con colaboración de la municipalidad y la Liga de Lucha contra el cáncer. habrán puestos de hidratación donde habránLic Obstetras enseñando el auto examen, sorteos, baile, merienda saludables y emprendedores.

San Carlos

• Fecha: 16 de octubre de 2025

• Lugar:Plaza de San Carlos–Expo Salud San Carlos

• Actividad:concientización sobre el Cáncer de Mama.

• Fecha: 20deoctubrede2025

• Lugar:Salón Rotary–La Consulta

• Actividad:Charla sobreprevención del Cáncer de Mama para estudiantes de 4°y5° año.

• Fecha: 24 de octubre de 2025

• Lugar:Salón Albergue–San Carlos

• Actividad:Charla sobre prevención del cáncer de mama para estudiantes de 4°y5° año.

• Fecha: 27 de octubre de 2025

• Lugar:S.U.M CIC–Chilecito

• Actividad:Charla sobre prevención del cáncer de mama para estudiantes de 4°y 5° año.