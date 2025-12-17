¿Mesa adentro o mesa afuera? ¿Cómo estará el tiempo  para la próxima Noche Buena?

Según los especialistas adelantaros tiempo bueno con máximas que superarán los 30 grados.

A una semana de la Noche Buena, desde El Cuco Digital, consultamos con expertos en la materia del clima y adelantaron que las jornadas actuales se van a mantener por los próximos días.

De esta manera, indicaron que para la noche del 24 se espera una jornada con algunas nubes ocasionales y con temperaturas elevadas. En tanto que para el 25, por el momento se espera una jornada con cielo despejado y temperaturas que superarán los 31 grados.

“Por ahora esto es lo que nos están indicando nuestros programas y por lo que notamos no vamos a tener modificaciones de acá a lo que será el 24 y 25”, concluyó un especialista en la materia del clima.