Messi busca llevar a Inter Miami a la final de la Leagues Cup: hoy, el duelo frente a Philadelphia Union

Este martes el rosarino intentará que la franquicia de Florida esté en la definición.

Lionel Messi mantiene el espíritu competitivo. No importa cuántos títulos haya ganado, siempre va por más. Se habló sobre esto durante toda su carrera, pero volvió a confirmarlo este lunes Gerardo Martino, su DT, en la previa de Inter Miami vs. Philadelphia Union, en la búsqueda del pasaje a la final de la Leagues Cup. No se trata de un partido más. Este martes Inter Miami buscará llegar a la primera final de su historia cuando visite al vigente subcampeón de la MLS. El partido se disputará desde las 20 de la Argentina, en el estadio Subaru Park, y será transmitido por la plataforma Apple TV. Podría ser la primera final para el 10 argentino luego del inolvidable título en Qatar 2022.

El equipo dirigido por Gerardo Martino llegó a la semifinal tras golear a Charlotte (4-0) en los cuartos de final y ahora tendrá el desafío más difícil, ya que enfrentará en su casa al vigente subcampeón de la MLS. El Tata repetirá el equipo que goleó a Charlotte, pero la novedad será la inclusión de uno de los flamantes refuerzos, el delantero Facundo Farías. El exColón, que fue presentado el domingo junto a Tomás Avilés (juvenil de Racing), viajará con la delegación y estará a disposición.

“La idea era que Facundo (Farías) no viaje, pero Edison Azcona tuvo un problema en el tobillo en el entrenamiento de ayer y necesitábamos poner un jugador de ataque. Facu llegó un día antes que Tomás (Avilés) y se entrenó bien. No tenía ninguna intención de llevarlo porque era apresurado, pero acá hubo más una necesidad”, expresó el DT.

“Uno siempre sueña con jugar con el mejor jugador del Mundo. Messi es el ídolo de todos los argentinos”, manifestó Farías en la rueda de prensa que brindó en la previa de su segunda práctica con el plantel. Luego, Toto Avilés señaló tras la bienvenida que le dio Messi y el resto del plantel en el vestuario. ”Nos cruzamos con ‘Leo’ y nos preguntó cómo estábamos”, dijo el exRacing e integrante del seleccionado argentino Sub 20.

Si avanza a la final, Inter Miami también se asegurará uno de los tres cupos de clasificación a la Liga de Campeones de Concacaf 2024. A los 36 años, Messi revolucionó la Leagues Cup ya que en apenas cinco partidos convirtió ocho goles y quedó como el máximo artillero del torneo. El 10 fue determinante con goles y asistencias para cambiar la cara de un equipo que, hasta su debut contra Cruz Azul, el pasado 21 de julio, solo había ganado uno de los últimos diez partidos.

La final de la tercera edición de la Leagues Cup, el torneo que reúne a los equipos de la MLS y la Liga MX de México, se jugará el sábado 19 de agosto contra el ganador de Monterrey y Nashville, en el estado de Tennessee, que se medirán este martes también, desde las 22.30.

La clasificación a la final de la Leagues Cup podría ser el primer hito de la franquicia que tiene como cara visible al exfutbolista inglés David Beckham. Hasta el momento, la mejor actuación de las Garzas, que compiten desde 2020, había sido llegar a la semifinal de la presente edición de la US Open Cup.

El Tata Martino confirmó la presencia de Farías y se refirió a la felicidad de Messi, a poco menos de un mes de su llegada. ”La felicidad tiene que ver con el lugar en el que eligió jugar. Estados Unidos te da la posibilidad de seguir trabajando de lo que a uno le gusta en un marco de tranquilidad, y eso se agradece poder tenerlo”, remarcó el ex DT de Atlanta United. ”Lo bueno es que pone de manifiesto hasta donde uno quiere competir y si no tenés muchas ganas de competir, podés seguir jugando con esa tranquilidad”, agregó.

Philadelphia Union, que tiene a los argentinos Julián Carranza (ex Banfield) y Joaquín Torres (ex Newell’s), superó a cuartos de final a Querétaro de México, y llegó a ésta instancia a paso firme, aunque dos cruces los pasó por penales (DC United y New York RB). La franquicia que participa de la Conferencia Este de la MLS desde 2010 perdió la final en la edición pasada ante Los Angeles FC por penales, y actualmente está tercero en el campeonato.

El entrenador Jim Curtin, quien conduce al equipo desde 2015, destacó la presencia de Messi en la casa de Philadelphia, en la ciudad de Chester, del estado de Pensilvania. ”Estamos hablando de que el mejor jugador de todos los tiempos vendrá aquí para jugar una semifinal con un trofeo y por un lugar en la Liga de Campeones. Será un gran partido y nuestros ‘fans’ se harán notar”, dijo Curtin en declaraciones replicadas por la agencia Télam. El estadio tiene capacidad para 18.500 espectadores y las localidades ya están agotadas.

