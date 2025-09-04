Messi juega su último partido oficial en Argentina por eliminatorias frente a Venezuela

El astro argentino disputará esta noche lo que será su ultimo encuentro oficial en el país. Será frente a Venezuela a partir de las 20:30 horas.

La Selección Argentina jugará su último partido como local de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 este jueves, cuando reciba a Venezuela por la penúltima fecha del torneo clasificatorio sudamericano.

En el Monumental, el partido comenzará a las 20:30 y será televisado por TyC Sports y Telefe.

Será un partido especial el que se vivirá esta noche, porque Lionel Messi afrontará su último encuentro oficial en el país. Luego, el próximo martes 9 de septiembre, la Selección cerrará las Eliminatorias como visitante frente a Ecuador.

Si bien Lionel Scaloni no confirmó el equipo, jugarán la mayoría de los habitualmente titulares, comandados por Messi. Una de las dudas pasa por quién acompañará en el mediocampo a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, debido a que Enzo Fernández fue suspendido por dos fechas tras su expulsión. Acá se abre una posibilidad para Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso. En tanto, Julián Álvarez y Thiago Almada se perfilan para acompañar al capitán argentino en la delantera.

Argentina ya está clasificada a la Copa del Mundo y lidera la tabla de posiciones con 35 puntos, 10 por encima de los escoltas Ecuador y Brasil (25). La Vinotinto, en tanto, marcha séptima con 18 unidades, lo que hoy la ubica en zona de Repechaje.

Precisamente, para los dirigidos por Fernando Batista será un duelo clave en el que buscarán sumar para poder acercarse al sueño de clasificar por primera vez a un Mundial, o al menos, asegurarse la chance de jugar por el desempate.

Fuente: Filo New