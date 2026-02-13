“Mi Granaína”: Brian Saez lanza su segundo sencillo desde España

A los 15 años lanzó su primer single y más tarde formando parte de La Voz Argentina 2022, integrando el equipo de Ricardo Montaner. Desde entonces, su carrera ha ido en ascenso, llevándolo a compartir escenario con reconocidos artistas y presentarse en importantes festivales.

Brian Saez, es un joven cantante y compositor con raíces argentinas oriundo del departamento de Tunuyán y con un estilo pop-flamenco, lanzó su nueva canción titulada “Mi Granaína”. En comunicación con El Cuco Digital expresó: “Lo que me inspiró fue una musa perfecta, una musa que me entregó su amor, me enseñó la magia de Granada, sus tierras, costumbres y su cariño”.

Al ser consultado sobre la base de la canción “Mi Granaína”, Sáez comentó que: “Yo no sabía cómo expresarme y a veces soy tímido, en especial en estas situaciones. Cuando no encuentro las palabras para decirle a alguien cuánto te gusta, en mi caso, surge esto. Canciones, mi mejor manera de hablar”.

Respecto a su carrera musical en España, el artista señaló: “Gracias a dios, todo va bien encaminado. Ya este es mi segundo sencillo lanzado desde estas tierras (Me Falta El Aire, 2025)”.

Sobre nuevos proyectos, adelantó: “Tengo planeado una serie de canciones que van a ver la luz en el transcurso del año. Este último sencillo lo trabajé de la mano de Yuri Franco (productor musical, pianista, ex director musical de La Voz España y actual músico de Camela), Tony ‘El Sabio’, multinstrumentista granadino, y Carlos Sainz (ingeniero de sonido con trayectoria junto a Carlos Baute)”.

En cuanto a presentaciones, Sáez afirmó: “¡Por supuesto! Yo no puedo vivir si no le canto a mi gente, a esa gente hermosa que me sigue, que me da tanto cariño a mí y a mis canciones. Todo el año estoy girando por Andalucía junto a la Orquesta Premium y como solista por Granada, con muchas presentaciones por la zona. Y quién sabe, si dios quiere en algún que otro festival”.

Finalmente, el cantante contó que lanzará un audiovisual junto a la actriz Laura Llorente y José Murillo, el cual estará disponible en dos semanas a través de la plataforma YouTube .

Fotografía: Brian junto Laura Llorente y José Murillo.