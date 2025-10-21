“Mi hijo ha sufrido una condena social y su vida ha corrido peligro estando preso”: habló la madre de Agustín Esposito

El joven permanece detenido, acusado de homicidio agravado en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad agravada y aborto.

Desde la primera semana del mes de junio de este año, Agustín Esposito, permanece detenido acusado por la justicia de homicidio agravado en grado de tentativa (femicidio), privación ilegítima de la libertad y aborto.

Por este hecho, la defensa de la víctima, de quien era pareja del joven, en ese momento, sostiene que a causa de los golpes que recibió, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, dónde permaneció internada en terapia intensiva y sufrió un aborto.

En ese contexto y con varias audiencias que se fueron dando en la causa, habló con El Cuco Digital la progenitora de Agustín Esposito, que disparó una munición muy pesada contra el desempeño de los fiscales, contra la defensora de la víctima y las autoridades policiales por los tratos que ha recibido su hijo estando detenido.

“Actualmente, mi hijo está con un cuadro de depresión muy grande y en estos momentos estamos esperando que la justicia actúe con una apelación que los abogados defensores han realizado en la causa”, comentó la madre de Agustín.

Además, agregó: “en esa causa hay denuncias que no han prosperado. En un primer momento, cuando mi hijo es detenido, lo llevaron a Vista Flores, los policías que lo cuidaban lo instigaron a que él se quite la vida. Él se había colgado dentro de la celda y gracias a un compañero el hoy está vivo“, detalló la mujer.

“Los fiscales acá en Tunuyán no son imparciales, el criterio de justicia no es bueno y eso ha generado que mi hijo sufra mucho maltrato psicológico y corporal. Mi hijo nunca estuvo cuidado como se debe cuidar a un preso”.

“La abogada querellante ha publicado noticias falsas sobre mi hijo y eso ha provocado una condena social y ha puesto en riesgo la vida de él estando detenido, hoy yo como madre y ciudadana salgo a defenderlo“, aseguró.

“Mi hijo no ha declarado nada en la justicia y hay un video donde la propia víctima asegura que ella se desmayó, pero acá en Tunuyán definitivamente no hay igualdad a la hora de hacer justicia”.

“En este departamento la justicia funciona con un fiscal diciendo algo y un juez firmando ese papel y en el medio está el acusado sufriendo todo tipo de aberraciones, hoy mi hijo donde está no se lo puede ni tarar del cuadro depresivo que tiene“, concluyó la madre de Esposito.

Descargo de la madre de Esposito en redes sociales