Mientras condenaban a Cristina Kirchner, el Gobierno Nacional tomó nuevamente deuda por dos mil millones de dólares

Pese a las expectativas del Ejecutivo Nacional, la operación se realizó a altas tasas de interés, y la reacción de los mercados no es la que se esperaba ante el fallo judicial.

Hasta ahora el fallo contra Cristina que le impide ser candidata no tuvo efecto importante sobre el riesgo país y las altas tasas que paga la Argentina para endeudarse, como esperaba el equipo económico. Esto se vio este miércoles cuando el Banco Central informó la tasa que tuvo que pagar por un préstamo de USD 2000 millones.

Se trató de un nuevo préstamo repo con siete bancos internacionales. Se denomina repo, porque es el acrónimo de Acuerdo de Recompra. Se trata de una transacción en la que una parte vende un activo a otra y acuerda recomprarlo posteriormente. Se trata de un préstamo a corto plazo garantizado por el activo. A cambio de USD 2.000 millones el BCRA entregó bopreales con un plazo de un año.

Lo notable de la operación es que no supuso ninguna mejora respecto de la tasa pagada por la Argentina en diciembre pasado cuanto el BCRA convalidó un 8,8% anual por los USD 1.000 millones pero a un plazo sensiblemente mayor de 2 años y 4 meses.

El fallo contra Cristina no parece haber impactado en los mercados. Es cierto que en la previa del anuncio de la Corte, las acciones mostraron fuertes alzas cercanas al 8%, pero tras una toma de ganancia, se revirtió la tendencia y el segmento bursátil cerró a la baja.

El S&P Merval perdió 1,4% y los ADR argentinos cayeron hasta 5% en Wall Street. El dólar oficial continúa estacionado en $1.200 mientras los financieros operaron sin variaciones.

“Los mercados no reaccionan, anticipan. Lo de ayer fue una jugada corta, con tomas de ganancias fenomenales. Argentina no te da mucho visión de largo plazo. Cristina puede estar presa hoy, pero mañana no sabemos. El gobierno tiene que ganar las elecciones y encarar las reformas estructurales que lo vayan desintoxicando del endeudamiento. Recién con eso la cosa puede empezar a andar”, dijo a LPO un operador financiero.

Como sea, la tasa que tuvo que convalidar el gobierno indica que a ojos de inversores extranjeros, el gobierno no logró una mayor confianza.

Fuente: La Política Online