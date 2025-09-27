Mientras daba clases el viento le tiró un árbol sobre la camioneta: la angustia de un docente de Cordón del Plata

El hecho ocurrió el día de ayer.

El viernes 26 de septiembre, tras la alerta meteorológica que advertía sobre tormentas en distintos sectores de la provincia y la presencia de viento zonda en zonas de Mendoza, se registró un incidente en el distrito Cordón del Plata, Tupungato. Rubén Herrera, vecino del lugar y maestro de primer grado en una escuela primaria, compartió en sus redes sociales el hecho que le tocó vivir.

Según relató Herrera, había dejado su camioneta estacionada en la vereda de la escuela donde trabaja, cuando fue informado de que un árbol cayó sobre el vehículo. El docente expresó su preocupación por el estado de los árboles en la zona y la falta de respuesta de las autoridades ante reiterados reclamos.

“Los fierros se arreglan como dicen, pero pudo haber caído sobre un niño, una madre, un padre que iba a retirar a su hijo o cualquier persona que circulaba por la calle El Álamo del Cordón del Plata. ¿Fue un accidente? Un accidente es un suceso imprevisto e inevitable. Pero realmente fue un accidente, esa fila de árboles deteriorados y gigantes los recuerdo desde que de niño asistía a la misma escuela de la cual hoy tengo la dicha de ser maestro. No tienen uno sino miles de reclamos y denuncias de padres y vecinos alertando del peligro que representan. Pero nadie se hace cargo”, expresó.

“Esa camioneta o fierros que se arreglan es el fruto de mucho trabajo y sacrificio familiar. Tengo que hacer doble turno como muchos, porque el sueldo de un empleado público está deteriorado, como las raíces del árbol que cayó. No cobramos millones como los políticos y funcionarios, hoy en día ocupados y preocupados por la campaña seguramente”, agregó.

“Me pregunto, a quién debo acudir, quién se hará responsable. Hoy fui a trabajar, di clases de Ambiente, repasamos sonidos, letras… A veces la felicidad pasa por ver cómo empiezan a leer y escribir sus primeras palabras. El lunes iré a trabajar como todos los días, caminando o en bici de la mano de mi niña que también asiste a la escuela. A veces ir a trabajar es no saber si te puede caer un árbol en la cabeza, o en la camioneta”, concluyó.