Milagros Sánchez pedaleó de Tunuyán a Eugenio Bustos para ayudar a quienes lo necesitan

La cruzada solidaria convocó a decenas de ciclistas de la provincia en un recorrido que incluyó a varios departamentos.

El domingo, la tunuyanina Milagros Sánchez cumplió el objetivo de llegar a Eugenio Bustos desde Tunuyán y en bicicleta para ayudar a Déboras de Hoy, asociación de ese mismo departamento valletano que lucha contra la violencia de género.

El evento para colaborar con instituciones benéficas de la provincia, convocó a decenas de ciclistas y patinadores mendocinos y arrancó a las 5.30 en Maipú . Milagros se sumó alrededor de las 8 en Tunuyán y recorrió más de 20 kilómetros en su bicicleta adaptada.

En esta cruzada solidaria, las voluntarias de la asociación y la ciclista recaudaron alimentos y ropa en el departamento.

“Hermosa experiencia objetivo cumplido. Llegué hasta la Shell de Eugenio como quería”, celebró Milagros en diálogo con El Cuco Digital y comentó “demoré más o menos 2 horas”.

“Quiero agradecer a las personas que me invitaron, infinitamente agradecida. Fue una hermosa experiencia en un año difícil. También agradecer a los preventores que me acompañaron hasta Eugenio , a la directora de Deporte, que también estuvo presente ida y vuelta. Además a mi profesor de gimnasia que se sumó y me acompañó y a su mamá Analía Ugarte, quien me trajo de vuelta en su auto y las bicis volvieron en la camioneta de la muni”.

Milagros tiene una enfermedad congénita, Mielomeningocele, comúnmente llamada espina bífida, que afecta la cuarta y quinta vértebra de su columna y debe trasladarse con una silla de ruedas o con arzones.

Hace alrededor de 2 años la joven encontró en el ciclismo, su pasión y a partir de allí ha competido en diferentes en maratones provinciales, en la clásica maratón San Carlos Borromeo, en la maratón de Buenos Aires, e incluso, fue convocada para correr en Estados Unidos. Fue así que cumplió su sueño y corrió la maratón adaptada de Miami. Además, en febrero de este año fue parte de la final de la 44° Vuelta Ciclista de Mendoza.

La ciclista además aclaró que durante los próximos días continuarán recolectando donaciones: “El que quiera puede seguir donando en el transcurso de la semana hasta que lo llevemos a todo”.

Para colaborar comunicarse a los teléfonos 2622-506179 / 2622-601097.