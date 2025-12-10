Miles de mendocinos protestaron después de la aprobación de San Jorge: marchas y “ruidazos” en diferentes lugares

Ayer por la tarde noche las protestas se reiteraron en varios puntos de la provincia, con una masiva marcha en la ciudad de Mendoza y distintas acciones en el Valle de Uco.

Los números difieren según las fuentes, pero ayer por la noche una marea de gente copó el las calles de la ciudad de Mendoza, para rechazar lo acontecido en horas de la tarde, cuando por mayoría, la Cámara de Senadores de la provincia aprobó el proyecto minero San Jorge.

Bajo la consigna “El Agua de Mendoza, no se negocia” miles de mendocinos y mendocinas en una columna de más de catorce cuadras expresaron su descontento con la decisión tomada por los legisladores provinciales a partir de la decisión del Ejecutivo provincial de impulsar la minería.

En forma simultánea en el Valle de Uco, vecinos de San Carlos se manifestaron en la explanada de la terminal de Eugenio Bustos y sobre ruta 40.

En Tunuyán, el acampe que lleva algunos días sobre el puente del río a la vera de la ruta 40, fue el punto donde cientos de vecinos se congregaron para llevar adelante su reclamo, con algunos cortes de intermitentes de la ruta.