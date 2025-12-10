Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 12, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 12, 2025

logo el cuco digital

Miles de mendocinos protestaron después de la aprobación de San Jorge: marchas y “ruidazos” en diferentes lugares

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Ayer por la tarde noche las protestas se reiteraron en varios puntos de la provincia, con una masiva marcha en la ciudad de Mendoza y distintas acciones en el Valle de Uco.

Los números difieren según las fuentes, pero ayer por la noche una marea de gente copó el las calles de la ciudad de Mendoza, para rechazar lo acontecido en horas de la tarde, cuando por mayoría, la Cámara de Senadores de la provincia aprobó el proyecto minero San Jorge.

Bajo la consigna “El Agua de Mendoza, no se negocia” miles de mendocinos y mendocinas en una columna de más de catorce cuadras expresaron su descontento con la decisión tomada por los legisladores provinciales a partir de la decisión del Ejecutivo provincial de impulsar la minería.

En forma simultánea en el Valle de Uco, vecinos de San Carlos se manifestaron en la explanada de la terminal de Eugenio Bustos y sobre ruta 40.

En Tunuyán, el acampe que lleva algunos días sobre el puente del río a la vera de la ruta 40, fue el punto donde cientos de vecinos se congregaron para llevar adelante su reclamo, con algunos cortes de intermitentes de la ruta.

Alfredo Cornejo: “Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Buscan a tres soldados voluntarios del Ejército Argentino extraviados en el Cerro Punta Negra

Voraz incendio de un colectivo que había salido desde el Valle de Uco hacia ciudad

Aparecieron con vida los soldados voluntarios y los turistas perdidos en la montaña de Tunuyán

Allanamiento en Vista Flores: secuestraron estupefacientes, dinero y celulares

Alfredo Cornejo: “Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo”

Gendarmería busca a dos médicos australianos que hacían el cruce a Chile por El Manzano y podrían estar en peligro

Conductores alcoholizados causaron accidentes en Tupungato y Tunuyán ayer domingo

La marcha por el Agua ya es multitudinaria: en Tunuyán se suman manifestantes y continúa hacia Luján

Tunuyán: conducía ebrio en moto y fue detenido en un control policial

El Senado adelantó el tratamiento de San Jorge: mirá la sesión en vivo

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO