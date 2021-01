Militar de Campo Los Andes fue estafado: su compañero le robó la identidad y sacó créditos a su nombre

by | Ene 26, 2021

El caso se encuentra en investigación.

Durante los meses de noviembre, diciembre y parte de enero, un militar del Batallón de Campo Los Andes sufrió una gran estafa por parte de un compañero de trabajo, que le robó la identidad, sacó préstamos a su nombre y realizó compras.

Los hechos sucedieron luego de que el presunto “estafador” le habría sustraído el DNI y la tarjeta Montemar, y posteriormente “se dirigió a la sucursal y tomó un crédito con la identidad falsa, con el barbijo puesto, con el uniforme de militar y también con la insignia. Lo mismo hizo después en Crédito Argentino por 144 mil pesos. Esa fue la modalidad”, comentó a El Cuco Digital Daniel Álvarez, abogado del uniformado víctima.

“Ha sido tanta la impunidad de esta persona que llegó a dar el correo electrónico propio en las sucursales donde pidió los prestamos. Resulta que mi cliente hacía trabajos prácticos con él, de estudios, y tenía la computadora desde donde mandaban los trabajos, por lo tanto estaba el correo del estafador abierto y en cierto momento, le llegaban los correos de Montemar y Crédito Argentino”, agregó Álvarez.

Tras lo sucedió, el abogado comentó que se dirigió hasta el Batallón y le manifestó lo que estaba sucediendo al jefe para informarle que iban a enviarles cartas documentos advirtiendo que “íbamos a iniciar las acciones criminales en contra de este militar. El jefe nos dijo que sí, que no había problema, pero lamentablemente la carta documento la enviamos ahí porque desconocemos el domicilio real, pero en la guardia no recibieron las cartas documentos, por lo tanto no quedó otra alternativa que iniciar la acción penal”.

Por otro lado, un dato no menor, es que el teniente coronel al frente del Batallón mandó dos subalternos a verificar las cámaras de Montemar y “verdaderamente vieron que ese día que se tomó el crédito y no fue mi cliente sino el estafador. Por lo tanto, la empleada de Montemar al reconocer que fue negligente al momento de otorgar el crédito, asumió ella misma el crédito y lo canceló para no tener problemas con la empresa”.

“En el caso de Crédito Argentino, como lo intimaron tantas veces a mi cliente amenazándolo con juicio, decidió pagar ese crédito para que no le manche el legajo en el Ejército, pero por supuesto no tuvo respuesta de su amigo, el estafador (…) Aunque la persona reconoció las maniobras que se había mandado y dijo que se iba hacer cargo de la deuda, hasta el día de hoy mi cliente no ha logrado cobrarla, es por eso que se ha hecho la denuncia por estafa, por apropiación de identidad, por hurto y otros delitos que estamos investigando; va hacer una causa muy importante”, explicó el letrado.

También, el defensor del militar detalló que “para sorpresa nuestra, el sospechado fue licenciado en el Ejercito, por lo tanto en este momento no se encuentra en el Batallón de Campo Los Andes. Pero bueno, el modus operandi era ese, con el documento sustraído de un cofre y la tarjeta de crédito, se hacía pasar por otra persona con el uniforme, con barbijo e insignia y las entidades crediticias con tal de ganar unos pesos, no chequeaban lo que tenían que hacer, o fueron cómplices, no lo sabemos, y es lo que tenemos que investigar. Además, ahora le están llegando nuevas compras a mi cliente, una en Átomo como una extracción por 6 mil pesos y otro crédito de Montemar de 6 mil pesos”.

“Vamos hacer muchas citaciones; hemos pedido las cámaras de seguridad y ver si hay responsabilidad de las entidades crediticias”, cerró Daniel Alvarez.