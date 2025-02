Milo J otro artista que se pelea con el Gobierno nacional: le suspendieron un show que daría en la ex ESMA

El artista expresó en sus redes sociales la situación que vivió y como se suspendió su show gratuito que iba a dar en la ex ESMA para presentar su último trabajo.

Desde este miércoles, Milo J, uno de los principales activistas por los Derechos Humanos de la Generación Z, pasó a engrosar la lista de artistas antagónicos a la gestión de Javier Milei, de la misma forma que Lali, Dillom, La Renga y Divididos.

Sin embargo, y esto es lo más grave, se trata del primer músico censurado oficialmente por el actual gobierno nacional. Lo que lo que convierte en uno de los pocos casos de los que se tenga registro, en ese sentido, desde la vuelta a la democracia en el país.

El rapero tenía previsto estrenar su más reciente álbum, 166 (Deluxe) retirada, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), a las 19:30. Pero unas horas antes el propio cantante y compositor confirmó la suspensión del evento.

A través de su perfil de Instagram, el nativo de Morón hizo un Live, que colgó inmediatamente en su cuenta, en el que explicó las razones que ocasionaron la lamentable noticia. “Les quiero informar que hoy iba a ser la pre escucha del Deluxe acá en la ex ESMA, en Buenos Aires, y no se va a poder dar.

El Gobierno nacional mostró papales y datos de salud, de planes de evacuación, que eran falsos. De salidas de emergencia que sí están, y que dijeron que no estaban. Un montón de cosas que se las llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya sabemos cómo funciona todo esto”, manifestó el artista en el video, mientras en el fondo se podía apreciar el escenario. “Estoy muy triste por esto”.

Además, enfatizó: “Tienen preparados policías afuera para que, si entra la gente, repriman. Así que sí están afuera y ven esto, por favor, váyanse a su casa tranquilos y en orden, por favor. No quiero quilombo. No quiero que a ningún fan le pase nada. Pórtense bien”. Y recalcó: “La pre escucha se iba a dar acá en la ex ESMA.

Teníamos el escenario preparado para ustedes. Y nos volaron a la mierda. Supongo que juntar 20 mil personas en un espacio de memoria al Gobierno de ahora no le gusta. No sé qué otra excusa tiene el Presidente para cortarnos estas cuestiones. Supongo que no le gusta la música de ahora. Esto no es político, ésta es una hijaderemilputez. Tengo ganas de llorar. Se me cuidan. Los amo, y les pido perdón”.

