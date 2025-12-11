Minería: el Ejecutivo provincial promulgó San Jorge y las demás leyes mineras aprobadas en la Legislatura

La promulgación avala a la empresa a comenzar con la explotación minera en la zona.

Las leyes 9684 y 9685 aprueban la Declaración de Impacto Ambiental del PSJ como de los 27 proyectos de exploración en el departamento sureño.

El Gobierno de Alfredo Cornejo promulgó este jueves las leyes 9684 y 9685 en las que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, como las 27 DIA del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO). La promulgación se dio dos días después de su sanción definitiva en la Cámara de Senadores.

La ley 9684 avala la Resolución Conjunta 405/25 de la Dirección de Minería y 71/25 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, que evaluó y dictaminó sobre los aspectos técnicos y ambientales del emprendimiento.

PSJ Cobre Mendocino volvió a votarse en la Legislatura tras el rechazo unánime que recibió en Diputados en 2011. En esta ocasión el documento fue aprobado por 29 votos a favor, seis en contra y apenas una abstención, cuenta con solamente dos artículos. Estos son:

Artículo 1 establece la aprobación formal de la DIA para PSJ Cobre Mendocino.



Artículo 2 determina que todas las disposiciones incluidas en esa Declaración serán de cumplimiento obligatorio para el desarrollo del proyecto, incorporándose como anexo legalmente vinculante.

La norma señala, además, que su entrada en vigencia se produce al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, mientras que el artículo 4 dispone su comunicación al Poder Ejecutivo. El emprendimiento está ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y 97 de la Ciudad de Mendoza, y prevé una inversión total de 559 millones de dólares.

El anexo técnico incluye certificaciones y firmas digitales de las autoridades correspondientes. También fija un sinfín de instrucciones y requisitos obligatorios para la empresa en su etapa de explotación, construcción, operación y cierre, en el que deberá cubrir la gestión socioeconómica, el monitoreo ambiental de recursos hídricos y calidad del aire, la seguridad y la gestión de residuos.

Misma situación ocurre para la ley 9685, la cual consiguió su sanción definitiva este martes con 31 votos a favor y apenas 3 en contra. Esta propuesta avala la etapa de exploración de 27 proyectos mineros en el sur mendocino, precisamente en Malargüe.

En una etapa previa ya se habían avalado 34 DIA para la misma zona, por lo que la iniciativa amplía la actividad prevista para el distrito occidental de Malargüe.

