Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 5, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 5, 2025

logo el cuco digital

Minería: ¿Sí o No? Debate con todos los argumentos, este viernes en El Cuco TEVÉ

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Este viernes, en el programa Lo Que Faltaba, vamos a tener una de las pocas charlas públicas que se han dado en medios de comunicación sobre el megaproyecto minero San Jorge.

Este viernes tendremos la visita de Daniel Funes, miembro de los vecinos autoconvocados contra la mega minería y de Flavia Dalmau, actual diputada provincial por el Frente Cambia Mendoza, oriunda de Tunuyán, quien votó a favor del proyecto San Jorge.

Con la conducción de Abigail Romo y Jorge García, tienen como propuesta tener un espacio donde las dos posiciones antagónicas que hoy se discuten en la provincia de Mendoza, puedan ser expuestas de manera clara para que los ciudadanos y ciudadanas saquen sus propias conclusiones.

Este viernes desde las 20:00 horas, por El CUCO TEVÉ, en vivo por Youtube en el canal El Cuco Digital, y por nuestra página de Facebook, podes seguir todos los atenuantes de una discusión que no podemos encontrar en otros medios de comunicación. Súmate y déjanos tu comentario en el vivo.  

https://youtube.com/@elcucodigital?si=x6KB7qNMWxKOimaO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Sube la RTO a partir del 1 de enero: cuánto habrá que pagar por la revisión de los vehículos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Fuerte temblor en Mendoza: 5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO