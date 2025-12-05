Minería: ¿Sí o No? Debate con todos los argumentos, este viernes en El Cuco TEVÉ

Este viernes, en el programa Lo Que Faltaba, vamos a tener una de las pocas charlas públicas que se han dado en medios de comunicación sobre el megaproyecto minero San Jorge.

Este viernes tendremos la visita de Daniel Funes, miembro de los vecinos autoconvocados contra la mega minería y de Flavia Dalmau, actual diputada provincial por el Frente Cambia Mendoza, oriunda de Tunuyán, quien votó a favor del proyecto San Jorge.

Con la conducción de Abigail Romo y Jorge García, tienen como propuesta tener un espacio donde las dos posiciones antagónicas que hoy se discuten en la provincia de Mendoza, puedan ser expuestas de manera clara para que los ciudadanos y ciudadanas saquen sus propias conclusiones.

Este viernes desde las 20:00 horas, por El CUCO TEVÉ, en vivo por Youtube en el canal El Cuco Digital, y por nuestra página de Facebook, podes seguir todos los atenuantes de una discusión que no podemos encontrar en otros medios de comunicación. Súmate y déjanos tu comentario en el vivo.