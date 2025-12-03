Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 3, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 3, 2025

logo el cuco digital

MINERÍA SI O NO. La conversación seria con los argumentos a favor y en contra: este viernes, en EL CUCO TEVÉ

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Este viernes, en el programa Lo Que Faltaba, vamos a tener una de las pocas charlas públicas que se han dado en medios de comunicación sobre el megaproyecto minero San Jorge.

Este viernes tendremos la visita de Daniel Funes, miembro de los vecinos autoconvocados contra la mega minería y de Flavia Dalmau, actual diputada provincial por el Frente Cambia Mendoza, oriunda de Tunuyán, quien votó a favor del proyecto San Jorge.

Con la conducción de Abigail Romo y Jorge García, tienen como propuesta tener un espacio donde las dos posiciones antagónicas que hoy se discuten en la provincia de Mendoza, puedan ser expuestas de manera clara para que los ciudadanos y ciudadanas saquen sus propias conclusiones.

Este viernes desde las 20:00 horas, por  El CUCO TEVÉ, en vivo por Youtube en el canal El Cuco Digital, y por nuestra página de Facebook, podes seguir todos los atenuantes de una discusión que no podemos encontrar  en otros medios de comunicación. Súmate y déjanos tu comentario en el vivo.  

https://youtube.com/@elcucodigital?si=Al0mwUv68dM4UnMg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Ángela Roca lucha contra una dura enfermedad y necesita dadores de sangre

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO