Mingorance: “No va a haber Veto de Ley 7722, y en este momento estamos en proceso de promulgación”

Lo informó el secretario de Ambiente en conferencia de prensa.

El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, dio una conferencia de prensa, este lunes a las 12:30 horas.

En la misma, dejó claro que el Gobierno no va a vetar la modificación de la ley 7722 y que se encuentran en el proceso de promulgación de la legislación.

Por otro lado, el secretario de Ambiente también afirmó “que en estos momentos se ha sentado a conversar con algunos representantes de los vecinos, para seguir trabajando en los procesos de controles y aplicación de la ley”.

Además, contó que en la mañana del lunes se reunió con cuatro ambientalistas: “Vinieron cuatro referentes representativos de distintos sectores de la provincia de Mendoza, fundamentalmente del Valle de Uco, había una persona de Maipú y expresaron justamente cuáles son sus inquietudes. `Yo le pregunté si alguno había leído la ley y bueno, ninguno la había leído, en su texto original o como salió ahora´” añadió.

También, confirmó sobre el veto: “Por ahora no va a haber un veto, obviamente que no; es una ley que hemos impulsado desde el Ejecutivo con consenso pleno de los distintos partidos, o de algunos como ustedes bien saben. Las distintas manifestaciones que hoy están me expresaron que se habían juntado con legisladores de todos los partidos políticos, que le habían llevado estas inquietudes, y como saben bien saben ustedes en la Legislatura tanto el oficialismo, el Frente Cambia Mendoza, como el partido Justicialista votaron a favor y en contra, entonces esto tiene representación”.

“Lo fundamental acá es que se está trabajando con altos estándares ambientales a nivel internacional; lo mismo hemos hecho con el fracking y ustedes lo saben bien. Hay algunos de los que están acá que fueron específicamente donde se está haciendo estimulación hidráulica, cuál es la actividad y cuáles son los controles que se hacen entre el Ejecutivo e Irrigación. (…) La comparación con los malos ejemplos no es lo que buscamos, sino la comparación con los buenos ejemplos en el mundo. Hay que recordar que la actividad de la minería es lícita, nosotros no estamos creando una ley para habilitar la actividad sino para reglamentar la parte ambiental de esta actividad” continúo expresando.

Además, en cuanto a la decisión de que algunos mendocinos departamentos vayan a cancelar su Vendimia, el funcionario añadió: “Eso es una decisión que toma cada municipio”.