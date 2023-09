Morillas: “Es una responsabilidad y una alegría enorme que me hayan acompañado con el voto”

Así lo expresó el nuevo intendente de San Carlos en el marco de los festejos en La Consulta, hasta donde llegó Omar De Marchi y Jorge Difonso, entre otros.

Aunque con un triunfo ajustado, Alejandro Morillas se convirtió este domingo en el nuevo intendente de San Carlos, permitiéndole festeja a Jorge Difonso y Omar De Marchi, que llegaron hasta La Consulta para festejar junto al sucesor de Rolando Scanio.

Ya con el 100% de las mesas escrutadas, el doctor y candidato del oficialismo local por el “Frente Encuentro por San Carlos” obtuvo 6937 votos (32.00%).

En un mensaje en exclusiva para El Cuco Digital, Morillas manifestó que “es una responsabilidad y una alegría enorme que me hayan acompañado con el voto”. Seguidamente agregó: “A los que me acompañaron, a los que no me acompañaron, yo creo que es una responsabilidad hacía todo el pueblo de San Carlos de hacer las cosas como para que este pueblo salga y brille y sea ese diamante en bruto, que empiece a tener ese resultado que queremos que tenga; ese es el trabajo”.