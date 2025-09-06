Morillas hizo entrega de indumentaria al personal de distintas áreas del Municipio

El jefe comunal destacó que seguirán apostando por que los equipos estén bien identificados y preparados para cuidar a la comunidad.

La Municipalidad de San Carlos hizo entrega de nueva indumentaria y equipamiento al personal de Seguridad Ciudadana, cámaras de seguridad, alarmas comunitarias, preventores, Defensa Civil y al equipo de “Mi Primera Conducción” que trabajan para mejorar la seguridad y el bienestar de la comunidad.

La entrega estuvo encabezada por el Intendente, Alejandro Morillas, quien destacó que la iniciativa busca dotar a los equipos de las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos en un contexto complejo y asegurar una protección más eficaz.

Además, remarcó que aunque sean tiempos difíciles, seguirán apostando a que los equipos estén bien identificados y preparados para cuidar a la comunidad. La nueva dotación no solo incluye uniformes, sino también equipamiento tecnológico esencial para optimizar las tareas de vigilancia y respuestas de emergencia.

Desde el municipio se afirmó que se da un paso adelante en el compromiso con la tranquilidad y el bienestar de los sancarlinos.

Fuente: Prensa Municipalidad de San Carlos