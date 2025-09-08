Morillas presentó oficialmente a sus candidatos a concejales para las próximas elecciones del 26 de octubre

El Intendente se mostró muy agradecido con todos los presentes, destacó la presencia de esta nueva generación y les brindó un apoyo total a los candidatos.

Bajo el lema “Una nueva generación que transforma San Carlos” el oficialismo departamental, realizó el pasado viernes, la presentación de sus candidatos a concejales para las próximas elecciones del 26 de octubre.

El evento se llevó a cabo en el Sport Club San Carlos, con la presencia del Intendente Municipal Dr. Alejandro Morillas, Miembros del Ejecutivo Municipal, dirigentes políticos de diferentes puntos de la provincia, la presencia de numerosos vecinos del departamento y dirigentes que acompañaron con entusiasmo y fervor esta propuesta de transformación para el departamento y la provincia.

Los concejales titulares que encabezan la lista son Sebastián Garro en primer lugar, Agustina Testa en segundo término, Soledad Villegas en tercer lugar, Carlos Narváez en cuarto y en quinto lugar Mario Ocampo. La lista se completa con los candidatos suplentes, en tercer lugar Paula Suarez, segundo lugar Sánchez Daniela y en primer lugar Miranda Fernando.

De esta manera, la lista combina renovación con experiencia, y refleja el espíritu de cercanía y unión con los vecinos que caracteriza la propuesta de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Sebastián Garro expresó su emoción y orgullo, agradeció el apoyo del intendente Alejandro Morillas. Destacó los logros de la gestión actual, como la recuperación de vehículos municipales y la transformación de San Carlos a través del turismo. Enfatizó la importancia de defender la gestión actual e invitó a la comunidad a trabajar juntos para el desarrollo de San Carlos.

El Intendente se mostró muy agradecido con todos los presentes, destacó la presencia de esta nueva generación y les brindó un apoyo total a los candidatos. Resaltó que San Carlos tiene todo lo necesario para que los jóvenes decidan quedarse.

El acto concluyó de una manera festiva dejando una sensación de optimismo de que San Carlos está en camino de transformación.

Fuente: Prensa San Carlos