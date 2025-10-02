Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 4, 2025

Morillas se reunió con Rus y habrá fuertes medidas: “No vamos a tolerar que la inseguridad se apodere de las calles”

En este sentido, se confirmaron 23 nuevos móviles para el Valle de Uco, de los cuales seis corresponden a San Carlos: cinco destinados a la UEP y uno a la Comisaría 18.

En el marco de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de San Carlos y el Gobierno Provincial, el intendente de San Carlos, Dr. Alejandro Morillas, se reunió con la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, para anunciar una serie de medidas que reforzarán la prevención y mejorarán la seguridad en todo el departamento.

Uno de los principales avances será la instalación de una sede de Cuerpos Especiales con pilotos de drones, lo que permitirá utilizar esta tecnología estratégica en un territorio de gran extensión como San Carlos. La incorporación de VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados) potenciará la capacidad de patrullaje y control tanto en zonas rurales como urbanas.

A esto se suma la llegada de móviles operativos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), Cuerpos Especiales y Policía Rural, junto con cadetes del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) que realizarán patrullajes diurnos en espacios públicos, reforzando la presencia policial y la prevención.

En paralelo, se desarrollarán operativos de alto impacto en La Consulta, con el objetivo de desarticular focos delictivos y dar respuesta a las principales demandas de los vecinos.

Otro de los ejes anunciados es la incorporación de cámaras de seguridad del Ministerio de Seguridad y Justicia, en el marco de la nueva licitación provincial, lo que permitirá ampliar la red de videovigilancia en puntos estratégicos del departamento.

Finalmente, se informó que ya está en marcha el equipamiento del sistema técnico para sumar patrulleros tecnológicos en San Carlos. En este sentido, se confirmaron 23 nuevos móviles para el Valle de Uco, de los cuales 6 corresponden a San Carlos (5 destinados a la UEP y 1 a la Comisaría 18).

Del anuncio también participaron eljefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo; eldirector general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat; ladirectora de Participación Comunitaria, Milagros Suárez; ellegislador provincial, Mauricio Torres; y elsecretario de Gobierno de San Carlos, Sebastián Garro.

La Municipalidad de San Carlos, en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, avanzan en un plan integral de seguridad que busca garantizar mayor tranquilidad a los vecinos y fortalecer la prevención en todo el departamento.

Fuente: Municipalidad de San Carlos

