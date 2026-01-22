Morillas se reunió con Santilli y gestiona los fondos para renovar el parque automotor de San Carlos

“El actual intendente intenta salir adelante después de malas administraciones consecutivas, que dejaron al Municipio con déficit, desorden administrativo y sin flota de vehículos para cumplir con sus obligaciones” (Alfredo Cornejo)

La semana pasada el ministro del Interior Diego Santilli llegó a Mendoza, donde se reunió con el gobernador Alfredo Cornejo. El mandatario provincial le entregó un pedido formal por escrito solicitando el avance y la finalización de obras viales de competencia exclusiva del Gobierno nacional que se encuentran en territorio mendocino.

Durante la jornada, quien también se reunió con Santilli fue el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas. Acompañado del gobernador Cornejo y de la vicegobernadora Hebe Casado, se analizó la situación actual del Municipio y el proceso de ordenamiento y recuperación que viene llevando adelante la actual gestión local.

Al respecto, Cornejo señaló: “Quisimos priorizar en la visita de Santilli a nuestra provincia la crítica situación del parque automotor de San Carlos. El actual intendente intenta salir adelante después de malas administraciones consecutivas, que dejaron al Municipio con déficit, desorden administrativo y sin flota de vehículos para cumplir con sus obligaciones”.

En esa línea, el gobernador explicó que el Municipio inició, con el anterior ministro del Interior, el trámite de autorización de endeudamiento con el Banco Nación para la adquisición de rodados. “Nuestra intención es mediar como Gobierno provincial para que la Nación otorgue el visto bueno a este pedido elevado por el Municipio en pos de mejorar los servicios públicos en San Carlos. Vamos a trabajar en esa dirección junto a Diego Santilli y su equipo”, afirmó.

Obras que Cornejo le pidió a Santilli

En la Casa de Gobierno, el Gobernador Alfredo Cornejo mantuvo una reunión con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, a quien le entregó un pedido formal por escrito solicitando el avance y la finalización de obras viales de competencia exclusiva del Gobierno nacional que se encuentran en territorio mendocino.

Entre las obras priorizadas, el mandatario provincial planteó la necesidad de concluir la Ruta Nacional 40 en su tramo hacia San Juan, que actualmente se encuentra a medio ejecutar, lo que genera dificultades para el tránsito interprovincial y el transporte de cargas.

Asimismo, solicitó avanzar con la ejecución del tramo de la Ruta 40 entre Bardas Blancas, en el departamento de Malargüe, y en el límite con la provincia de Neuquén, una obra clave para mejorar la integración del Sur mendocino y fortalecer el corredor bioceánico.

En el mismo sentido, Cornejo reiteró la importancia de que se concrete la licitación de la Ruta Nacional 7 en Alta Montaña. Se trata de una vía estratégica no solo para Mendoza, sino también para el comercio exterior argentino, al tratarse del principal acceso terrestre al paso internacional con Chile.

Durante el encuentro, también se solicitó la agilización de los trabajos necesarios para finalizar la reconstrucción de dos puentes de la Ruta Nacional 40 en territorio provincial.