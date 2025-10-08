Morillas y el Instituto Valle de Uco impulsan el primer relevamiento del arbolado público en San Carlos

Este acuerdo busca fortalecer la colaboración entre ambas instituciones, beneficiar la comunidad y a los estudiantes.

El Intendente Municipal , Alejandro Morillas , y el Rector del Instituto de Educación Superior » Valle de Uco», firmaron un convenio Marco y Acta Anexo de Colaboración para llevar a cabo el primer Censo Forestal del arbolado público del departamento de San Carlos.

Durante el encuentro , se definieron las áreas clave para el trabajo conjunto, priorizando la mejora en la formación de los alumnos y el desarrollo de San Carlos. Los estudiantes de la carrera de agronomía, serán capacitados por el equipo de Modernización y Medio Ambiente del municipio para realizar el relevamiento utilizando una innovadora App que permitirá georreferenciar cada ejemplar del arbolado público y asociarlo a una ficha informativa detallada.

Esta colaboración no solo brindará a los estudiantes una valiosa experiencia práctica, sino que también generará un diagnóstico claro sobre el estado del arbolado, convirtiéndose en una herramienta esencial para la planificación, gestión y protección responsable de los recursos naturales del departamento.

Fuente: prensa San Carlos