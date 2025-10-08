Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 10, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 10, 2025

logo el cuco digital

Morillas y el Instituto Valle de Uco impulsan el primer relevamiento del arbolado público en San Carlos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Este acuerdo busca fortalecer la colaboración entre ambas instituciones, beneficiar la comunidad y a los estudiantes.   

El Intendente Municipal , Alejandro Morillas , y el Rector del Instituto de Educación Superior » Valle de Uco», firmaron un convenio Marco y Acta Anexo de Colaboración para llevar a cabo el primer Censo Forestal del arbolado público del departamento de San Carlos.   

Durante el encuentro , se definieron las áreas clave para el trabajo conjunto, priorizando la mejora en la formación de los alumnos y el desarrollo de San Carlos. Los estudiantes de la carrera de agronomía, serán capacitados por el equipo de Modernización y Medio Ambiente del municipio para realizar el relevamiento utilizando una innovadora App que permitirá georreferenciar cada ejemplar del arbolado público y asociarlo a una ficha informativa detallada.

Esta colaboración no solo brindará a los estudiantes una valiosa experiencia práctica, sino que también generará un diagnóstico claro sobre el estado del arbolado, convirtiéndose en una herramienta esencial para la planificación, gestión y protección responsable de los recursos naturales del departamento.

Fuente: prensa San Carlos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Otra tragedia vial en Valle de Uco: un joven motociclista de 19 años perdió la vida en un choque en Vista Flores

Tunuyán: manejaba alcoholizado y chocó contra un árbol 

Una mujer totalmente alcoholizada y con medidas pendientes circulaba en una moto por La Consulta

Polémica por la canchas de pádel junto al helipuerto del Hospital Scaravelli: “la construcción es legal” dice el dueño

Detuvieron al “Mexicano” en Tupungato y le encontraron varias cosas robadas

Ciclista atropellado en ruta de Campo Los Andes: el conductor dijo que fue encandilado por otro vehículo

¿Fue un meteorito? Una luz iluminó la noche del sábado en el Valle de Uco

La policía detuvo a 7 conductores alcoholizados, se realizaron actas viales y secuestro de rodados

Orgullo sancarlino: Valentina jugará para el Seleccionado Nacional y busca apoyo para cumplir su sueño

La UEP de Tupungato realizó nuevamente controles en barrios conflictivos del  departamento

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO