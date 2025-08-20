Morillas y Rus: se presentó el plan de anillos interjurisdiccionales y se anunció la incorporación de nuevas cámaras de videovigilancia

El intendente municipal, Alejandro Morillas, recibió la visita de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto a Oscar Berzio, director de Sistemas de la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad. Durante el encuentro, se presentó el plan de anillos interjurisdiccionales y se anunció la incorporación de nuevas cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad en el departamento.

En el marco de su visita al Valle de Uco, la ministra Rus también presentó recursos operativos, firmó convenios y entregó equipamiento estratégico destinado a fortalecer la prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. El objetivo es consolidar un sistema de seguridad integrado y avanzar en la modernización de la prevención a nivel regional.

El intendente Morillas expresó su satisfacción tras dialogar con la ministra sobre el trabajo en materia de seguridad, destacando la importancia del monitoreo, las cámaras y la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la prevención y el control. Además, informó que las nuevas cámaras serán instaladas en el centro de monitoreo y que se está desarrollando un sistema de anillos de seguridad junto a productores rurales, con el fin de proteger las zonas de mayor producción afectadas por robos.

Por otro lado, adelantó que se evalúa la implementación de dos vehículos municipales con preventores, que podrían ser acompañados por personal policial para realizar rondines, especialmente en áreas rurales. Finalmente, Oscar Berzio explicó que la visita tuvo como propósito presentar el funcionamiento de los anillos interjurisdiccionales y la incorporación de tecnologías vinculadas al reconocimiento facial y de patentes.

Fuente: Prensa San Carlos