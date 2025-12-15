Mosca del Mediterráneo: el Senasa dio por finalizado el plan de acción fitosanitaria en La Arboleda

A través de la Resolución 941/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial. Las medidas de protección conjunta entre el Senasa y el Iscamen permitieron resguardar la sanidad agropecuaria de las áreas libres de moscas de las frutas.

Desde el Iscamen se informa que estas acciones, como las que se desarrollaron en Tupungato, son implementadas en todas las áreas libres de mosca de los frutos del mundo a partir de la detección de la plaga, y su implementación no significa la pérdida de la condición fitosanitaria de la región, sino, por el contrario, implica una serie de medidas para proteger las áreas reconocidas internacionalmente.

Luego de cumplir lo exigido en la normativa y de comprobar la ausencia de la plaga durante un período medido en grados/día -que representa el calor acumulado en un período, vinculado a la velocidad de desarrollo y ciclo de vida del insecto-, el Senasa determinó mediante la nota oficial que, tras acciones implementadas por el Iscamen, se puede considerar finalizada la emergencia.

En marzo pasado, tras la detección de mosca de las frutas (mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata Wied.) en el área periurbana de La Arboleda, Tupungato, se establecieron acciones para su control y erradicación a través de un plan de acción fitosanitaria, en el marco de una emergencia.

En ese momento se definió un área reglamentada en un radio de 7,2 kilómetros alrededor del foco de detección de la plaga, para evitar su dispersión y ofrecer las garantías necesarias a los mercados de destino de la producción regional.

Durante ocho meses se aplicaron diversas medidas en la zona, de manera articulada y en el marco del trabajo conjunto que llevan adelante el Senasa y el Iscamen, que incluyeron la recolección y enterrado de frutos caídos, la descarga de frutos hospedantes, el control del ingreso y egreso de cargas comerciales, acciones de control químico, el refuerzo de liberaciones de insectos estériles y tareas de sensibilización y comunicación dirigidas a los vecinos.

En Mendoza, la condición de Área Libre de Mosca de los frutos de los Oasis Centro y Sur permitió a la producción frutihortícola contar con importantes beneficios económicos tanto por la eliminación de tratamientos cuarentenarios, como también así por la oportunidad de negocios que abren mercados diferenciados, con restricción por la plaga.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza