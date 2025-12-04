Mosquito estéril: Iscamen realizó nuevas pruebas en laboratorio para la mejora continua en futuras liberaciones

Forman parte de los estudios de competencia y compatibilidad desarrollados en la Bioplanta de Santa Rosa, para la mejora del material producido. Sobre el último ensayo a campo realizado en barrios de Guaymallén, se obtuvo como resultado una disminución del 90% de la población silvestre en las áreas intervenidas, lo que reafirma la eficacia de la técnica.

Con el objetivo de optimizar la línea de cría, se están llevando adelante ensayos que permitan mejorar la calidad y competitividad de los mosquitos machos estériles producidos en la Bioplanta, como parte del trabajo de articulación y cooperación técnica con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Estas evaluaciones son parte de los procesos de mejora continua necesarios para planificar futuras liberaciones en territorio.

Tras un proceso de trabajo en laboratorio de más de 5 años, en conjunto con el Ministerio de Salud y la participación de las comunas de Guaymallén, Godoy Cruz y San Martín, en 2024 se realizaron los primeros ensayos de liberación de mosquitos machos estériles.

El objetivo inicial fue evaluar una herramienta de control poblacional de insectos plagas, como lo es la Técnica del Insecto Estéril (TIE). Esta herramienta ecológica y aplicable, a grandes áreas, es compatible con acciones dentro del Manejo integrado de plaga como: la eliminación de criaderos, por parte de la sociedad; el monitoreo y acciones focalizadas y planificadas de control químico, entre otras.

Estos ensayos se extendieron luego en los meses de marzo/junio de este año, para evaluar el desempeño del mosquito estéril frente al macho silvestre, en dos barrios seleccionados de Guaymallén. Los resultados obtenidos evidenciaron una disminución del 90% de la población silvestre de mosquitos en las áreas intervenidas.

Para ello, se tomaron dos áreas de análisis: una con monitoreo y liberación de machos estériles de Aedes aegypti producidos en la Bioplanta de Insectos de Iscamen y otra únicamente con monitoreo, como área testigo. Los resultados fueron positivos: en la zona de liberación se observó una reducción de 10 a 1, es decir un 90%, en la población silvestre de mosquitos, respecto al área testigo.

La Técnica del Insecto Estéril (TIE), un método ambientalmente seguro y una alternativa no química para el control de plagas, consiste en criar y esterilizar machos de Aedes aegypti que, al ser liberados, compiten con los machos silvestres por el apareamiento con hembras.

Con el tiempo, esta competencia reduce la población del insecto y en consecuencia, disminuye el riesgo de transmisión vectorial de virus como dengue, zika o chikungunya.

La TIE es una herramienta validada internacionalmente, utilizada con éxito en seis continentes para el control de plagas de importancia sanitaria y productiva, como la mosca de la fruta, la mosca tsetsé, el gusano barrenador del ganado y diversas especies de polillas y mosquitos.

La separación de pupas por sexo es un punto esencial en el proceso de producción de mosquitos, ya que asegura la liberación únicamente de insectos machos estériles. Cabe destacar que en esta especie es la hembra la que pica, porque necesita las proteínas de la sangre de algún vertebrado, no tanto como alimento sino para producir huevos. Para lo cual, se separan y se liberan en forma controlada machos esterilizados de la especie, estos a diferencia de la hembra, se alimenta principalmente de néctar de flores y jugos de frutas

Antes de cada ensayo, se realiza un minucioso trabajo de comunicación en terreno, informando puerta a puerta a los vecinos sobre las acciones a realizar. Esta labor es llevada a cabo por equipos de trabajo articulados entre Iscamen y cada uno de los municipios. Además, se enfatiza sobre la importancia de continuar con acciones preventivas, como el descacharrado y la eliminación de potenciales criaderos.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza