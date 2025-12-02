Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 4, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 4, 2025

logo el cuco digital

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho sucedió en las últimas horas del lunes.

Durante las últimas horas de la jornada de ayer lunes, personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida, perteneciente a Cuerpos Especiales del Valle de Uco, detuvo la marcha de una persona que circulaba en una moto por calle Roca de Sur a Norte en las inmediaciones de calle Belgrano.

Al momento de entrevistar al conductor, el mismo mostró una foto de la cédula del rodado, pero debido a que no tenía chapa patente colocada, los uniformados ingresaron por sistema la numeración del motor y fue en ese momento cuando se informó que el rodado en cuestión presentaba un pedido de captura vigente.

Según informaron, la medida pendiente es por un robo simple que fue denunciado el pasado 3 de noviembre del corriente año  en el departamento de Tunuyán.

Por esta razón se procedió al secuestro del rodado y la aprehensión del masculino y traslado a la Comisaría 15, para quedar a disposición de la Oficina Fiscal.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO