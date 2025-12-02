Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

El hecho sucedió en las últimas horas del lunes.

Durante las últimas horas de la jornada de ayer lunes, personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida, perteneciente a Cuerpos Especiales del Valle de Uco, detuvo la marcha de una persona que circulaba en una moto por calle Roca de Sur a Norte en las inmediaciones de calle Belgrano.

Al momento de entrevistar al conductor, el mismo mostró una foto de la cédula del rodado, pero debido a que no tenía chapa patente colocada, los uniformados ingresaron por sistema la numeración del motor y fue en ese momento cuando se informó que el rodado en cuestión presentaba un pedido de captura vigente.

Según informaron, la medida pendiente es por un robo simple que fue denunciado el pasado 3 de noviembre del corriente año en el departamento de Tunuyán.

Por esta razón se procedió al secuestro del rodado y la aprehensión del masculino y traslado a la Comisaría 15, para quedar a disposición de la Oficina Fiscal.