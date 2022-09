“Muchos piensan que porque soy agricultora soy mugrienta, ignorante, pobre”: los desafíos de una productora agropecuaria

@TeffyTello

Marisol eligió ser productora agropecuaria y cuenta los desafíos y también, las alegrías de disfrutar de lo que ama: trabajar el suelo.

Cada 8 de septiembre se celebra el Día del Agricultor y del Productor Agropecuario en Argentina , una fecha instituida el 28 de agosto de 1944 por el Estado, mediante el Decreto N.º 23.317, en recuerdo de la fundación de la primera Colonia Agrícola, ocurrida en 1856 en Esperanza, provincia de Santa Fe.

La celebración honra a todos los productores agropecuarios del país que con su trabajo y su permanente esfuerzo construyen la grandeza de nuestra patria que tiene, en la agricultura, una de sus principales fuentes de desarrollo.

En esta oportunidad y honrando el trabajo sacrificado de los productores, El Cuco Digital, decidió entrevistar a Marisol Cortez, una productora agropecuaria oriunda de Luján de Cuyo, quien decidió desde hace aproximadamente cinco años mudarse al Valle de Uco y producir alimentos agroecológicos.

-Marisol, contanos, ¿quién sos y cómo es tu trabajo como productora agropecuaria?

Mi nombre es Marisol, tengo 43 años, y desde hace cinco años que me mude al campo para ser productora de alimentos agroecológicos. Hoy por hoy es mi intención poder vivir de esto, es mi actividad principal. Vivo en Colonia Las Rosas, Tunuyán, y llevo adelante una huerta de 700 metros cuadrados, productiva todo el año. También, tengo gallinas.

Yo antes trabajé 15 años en empresas que producen alimentos echando químicos. Pero cuando un descubre que no es posible que estemos comiendo veneno, hice el cambio. Me costó mucho. Vendí mi casa, me compre mi finca, cambié mi vida para hacerme productora de alimentos agroecológicos. Por eso agradezco cuando la gente me compra por que me ayuda en mi economía pero ellos consumen saludables, y yo sigo trabajando.

-¿Trabajas sola la huerta?

Sí, trabajo sola la huerta. La idea es producir alimentos locales y de estación con semillas criollas y alimentar a mi comunidad, a la gente del entorno. Además, soy parte de la Asociación Crece desde el Pie por que te permite trabajar con gente que tiene los mismos ideales que uno con el cuidado de la salud, del medioambiente, conciencia del espacio, del otro, no solamente del ser humano sino de las plantas, los animales, el suelo. En lo particular tengo mucha pasión en trabajar el suelo y de la diversidad que encuentro ahí. Yo no produzco verduras, sino produzco suelo. Siento que está todo abajo. Hay dinamismo de vida y cooperación que hace que la vida sea posible.

Marisol en un intercambio de semillas criollas y nativas

-¿Me contás los desafíos?

Los desafíos de ser una mujer agropecuaria, ser mujer y dedicarse a la agricultura lleva una fuerza extra. Ese cuidado y sensibilidad hasta para mirar una planta, un animal, esa crianza que llevamos por nuestros hijos o no por que no hace falta ser madre para criar, criamos plantas, animales, etc. Son muchos los desafíos. Pero tenemos que tomar esos saberes ancestrales sumado con los saberes de la ciencia, y con esto presente, podemos transformar la realidad que es muy hostil con las relaciones y el medioambiente. Lo grandes desafíos es la valoración de nuestro trabajo. Las mujeres que trabajamos en el campo no somos valoradas como se valoran a una secretaria que te atiende toda bonita, o los profesionales, como médicos, profesores,. Muchos piensan que por que soy agricultora soy mugrienta, ignorante, pobre. Hay muchos prejuicios. Como mujer me he sentido muy desvalorada. Yo tengo el desafío de mostrar el papel que tiene la mujer en la agricultura, que nosotras elegimos trabajar, ser agricultora y que no lo hacemos por que no tenemos otra opción. Quiero que me miren como si fuera una ingeniera, somos productores de medicina, por que el alimento es medicina. Comer un alimento sano es llevar salud a tu cuerpo.

-Se nota que hay un disfrute grande por tu trabajo

Elijo esto porque es mi estilo de vida. Yo disfruto esto. Cuando uno tiene la posibilidad de elegir, es feliz. Yo elijo darle vida a mi suelo, sé que es sano y que hago algo bueno. Tengo la suerte de que la mayoría de las mujeres que compran alimento son mujeres pero vienen con una conciencia valorando mi trabajo que me da satisfacción. Quiero que entiendan que ser campesina, huertera, productora, es maravillosa cuando se elige.

-¿Algo más que quisieras agregar o destacar?

Quiero que los consumidores sepan que hay que ser más consiente con lo que consumimos. Tienen la posibilidad de ver qué comprar, a quién comprarle, a quién ayudar. Pueden llevar venenos a sus platos o vitalidad que es cuando eligen llevar alimentos agroecológicos a sus mesas. Tienen la opción de comprarle a grandes empresas o comprarle a la agricultura familiar. Es un acto político elegir una compra. Tenemos que cambiar nuestra forma de consumo.