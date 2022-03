Muchos tupungatinos se sumaron a Enlace y Enlazados: “Estamos trabajando con diez empresas”

Detalló la coordinadora del Área a cargo, Mariela Bueno

En octubre del 2020, el intendente Gustavo Soto adhirió a ENLACE, un Programa provincial que llegaba para hacer frente al crudo contexto sanitario provocado por la pandemia, pero que se quedó gracias al impacto positivo que trajo aparejado para aquellas personas en situación de desempleo.

El mandatario local confió en esta iniciativa y puso a disposición de su comunidad todas las herramientas de la Oficina de Empleo -perteneciente al Área de Gestión- para sacarle fruto a la propuesta promovida por el Ministerio de Economía y Energía del Gobierno de Mendoza, que incluso brindó a las comunas instancias de encuentros con profesionales para poner en ejercicio ENLACE -programa de Entrenamiento Laboral Certificado- y ENLAZADOS que tiene por objetivo mejorar las condiciones de empleabilidad de los y las mendocinas.

“Han tenido muy buenos resultados en Tupungato, actualmente estamos trabajando con diez empresas y alrededor de quince personas que estaban en situación de desempleo han hecho estos entrenamientos laborales certificados” detalló la coordinadora del Área a cargo, Mariela Bueno.

En líneas generales, y para comprender mejor, Enlace permite que personas mayores de 18 y hasta los 55 años (con secundario completo) puedan acceder a prácticas laborales en diferentes rubros con el objetivo de adquirir experiencias para contar con un nutrido currículum que les sirva al momento de presentarse a puestos laborales o propuestas de empleo. Pero además, este entrenamiento está compensado con un incentivo económico y certificación del Gobierno de Mendoza abriendo la posibilidad de tener acceso a una inserción laboral más factible para aquellos que hagan uso del mismo.

Testimonio reales

“Realmente yo no tenía experiencia en el trabajo de comercio y cuando empecé estaba con muchos temores pero también teniendo la certeza de que el programa era de capacitación, entonces con eso nos arriesgamos y yo me animé a decir sí cuando me llamaron para la primera entrevista y realmente ha sido una importante capacitación” comentó Malvina Aguirre, tupungatina en proceso de aprendizaje y entrenamiento en una zapatería local. La misma inició su participación en el mes de septiembre, completó los primeros 4 meses pactados inicialmente y luego gracias a su desempeño accedió a la prórroga por 3 meses.

“Pudimos empezar con el proceso de selección rápidamente, de hecho nos pusieron a disposición un montón de currículums que ellos nos ayudaron a seleccionar y a ver” cuenta Gisela Fileni -propietaria de un emprendimiento de venta de calzados e indumentaria- quien se acercó al Área Municipal, apostó a esta iniciativa y actualmente se encuentra capacitando a 2 personas (cada una en media jornada laboral) en atención al público, reposición y control de stock de productos.

“Somos un proyecto que hemos empezado hace muy poco y necesitábamos gente para trabajar y a veces cuando recién empiezas, contratar a alguien es un costo muy grande así que cuando nos enteramos de este programa vimos que era muy bueno y nosotros nos beneficiamos como emprendedores y la gente se beneficia con conseguir un trabajo” comentó esta pequeña empresaria mostrando la otra faceta de Enlace y expone lo beneficioso que resulta también para el sector.

Otro participante es Alejandro Acuña, se egresó de una escuela en formación técnica bajo el título de Técnico Electromecánico, luego continúo su formación académica como Técnico en Computación y contó cómo logró su trabajo formal en una reconocida bodega tupungatina gracias a los programas: “Empecé arreglando y desarmando computadoras y actualmente manejo lo que sería servidores, consultas sobre programas específicos, también sigo arreglando computadoras, hago mantenimientos y he empezado a estudiar inglés ya que para este trabajo lo necesito porque tengo que comunicarme con gente del exterior”.

En tanto a esta bodega, Eugenia Yáñez integrante del equipo de Recursos Humanos y Responsable de la Nómina y Compensaciones del lugar comentó: “Tanto Enlace como Enlazados son programas de inclusión laboral que recomendamos porque ayudan a las empresas y también a las personas que están en situación de desempleo y para los jóvenes que están en situación de querer formarse profesionalmente, este enlace -que es un entrenamiento laboral- les viene muy bien”.

Además, agregó: “Por parte de Enlace incorporamos 6 personas de las cuales teníamos tres en turismo, dos en laboratorio enológico y un chico en sistema, de los cuales actualmente están trabajando cuatro (…), así que terminaron el programa de entrenamiento y pasaron a la nómina a trabajar de manera formal con nosotros, los conocimos a través del programa y obviamente ha servido para la empresa realizar este vínculo y luego cuando surgió la necesidad de contratar personal para cubrir necesidades hemos optado por ellos”, en total en esta bodega hay 5 beneficiaron con Enlace y 5 con Enlazados.

Estos son tan solo algunos de los testimonios de tupungatinas y tupungatinos que ya han accedido y confiado, pero las inscripciones continúan abiertas e incluso hay nuevas herramientas como Enlazados +51 que al igual que las demás líneas tiene por objetivo reconocer el aporte del sector privado a la generación de empleo genuino y a la mejora de las condiciones de empleabilidad de los y las mendocinas, pero en este caso específico la línea se orienta a todas aquellas empresas que incorporen en relación de dependencia a cincuenta y uno (51) o más trabajadores y trabajadoras.

Oficina de Empleo

En cuanto a la Oficina de Empleo, es el lugar donde toda persona puede acercarse para recibir información y presentar su curriculum para que luego el Municipio pueda articular con pequeñas, medianas y grandes empresas que se encuentren ofreciendo puestos laborales o busquen capacitar personas en su rubro con la posibilidad de sumarlas en sus equipos humanos, las cuales también pueden acercarse para recibir asesoramiento y conocer los beneficios.

Más info

Tanto empresas, como personas en situación de desempleo que quieran conocer o acceder a estas líneas pueden acercarse a la Oficina de Empleo de la Muncipalidad que funciona dentro del Área de Gestión ubicada en calle Beltrán 43, de lunes a viernes de 8 a 13 h, allí se les brindará toda la información correspondiente y acompañarán en el proceso de inscripción y presentación de documentos.

Asimismo se puede ingresar a los siguientes link de la página web oficial del Gobierno de Mendoza, donde también se pueden salvar dudas:

-https://www.mendoza.gov.ar/economia/enlace/

-https://www.mendoza.gov.ar/economia/enlazados/

-https://www.mendoza.gov.ar/economia/enlazados50/

