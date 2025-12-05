Muestras de Fin de Año de los Talleres Culturales Municipales en Tupungato

Tras meses de proceso, aprendizajes, de días con mucha energía y otros con poca, llega el cierre de los espacios de formación profesional coordinados por la Dirección de Cultura.
Del 6 al 19 de diciembre se realizarán las muestras de los Talleres Artísticos y de Oficios Municipales en diversos escenarios y lugares en Ciudad y los distritos donde se han dictado las clases.
Ha sido un 2025 de gran satisfacción para muchas personas que han podido aprender un oficio o arte nuevo, así como para quienes perfeccionaron conocimientos previos, que además de realizar inversión de tiempo en asistir a sus clases, también lo hicieron en materiales, vestuario y elementos necesarios para poder desarrollar los talleres.
En todas las instancias -desde el primer encuentro hasta esta etapa de cierre- cada profesor y profesora ha sido sostén indispensable, solidario y humilde en compartir sus saberes con sus alumnos.
Los ballets han formado y potenciado el talento de bailarines, han surgido nuevos músicos y cantantes, y muchos tupungatinos tienen la posibilidad de confeccionar sus prendas, realizar cortes de cabello o tratamientos capilares a sí mismo o a su entorno, hacer sus propios tejidos en lana o macramé, amigurumis, piezas de cerámica, e inclusive iniciar un emprendimiento en cualquiera de estos rubros.
Cronograma Muestras de Talleres Artísticos y de Oficio
Diciembre
Sábado 6 l 19h
Explanada Municipal (Av. Belgrano 348)
Exposición Cerámica, Corte y confección, Peluquería y Maquillaje Social y Artística, Tejido, Amigurumi y Macramé
Danzas Latinas Salsón y Danzas Latinas de Villa Bastías y La Arboleda.
Domingo 7 l 20h
Explanada Municipal (Av. Belgrano 348)
Ballet de Danzas Folklóricas de Ciudad, Ballet de Danzas Españolas Almería, Ballet de Danzas Andinas Sol de Tupungato
Jueves 11 l 20h
Playón deportivo San José (calle La Gloria)
Ballet de Danzas Folklóricas La Alborada
Acompañan: Ballet de Danzas Españolas Almería y Ritmos Urbanos The Star Factory
Viernes 12 l 20h
Plaza Departamental (Av. Belgrano, entre Mathons, Beltrán y Liniers)
Teclado, Percusión, Batería, Guitarra y Ukelele
Acompaña: Canto
Domingo 14 l 20h
Explanada Municipal (Av. Belgrano 348)
Ritmos Urbanos The Star Factory
Lunes 15 l 21h
Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060)
Canto, Ballet de Danzas Contemporáneas Free Expression y Fotografía
Martes 16 l 20h
Plaza Anchoris
Ballet de Danzas Folclóricas Pewmafé Anchoris
Miércoles 17 l 20h
Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060)
Coro Municipal y Pintura
Jueves 18 l 20h
Playón deportivo Cordón del Plata (entre calles Salvador Vidal, Gdor. Felipe Llaver y Córdoba)
Ballet de Danzas Folclóricas Pewmafé Cordón del Plata, Ballet de Danzas Andinas Unidos del Plata
Viernes 19 l 20h
Salón de Actividades Culturales (9 de julio 175)
Academia de Danzas Árabes Falak
Fuente: prensa Tupungato