Muestras de Fin de Año de los Talleres Culturales Municipales en Tupungato

Tras meses de proceso, aprendizajes, de días con mucha energía y otros con poca, llega el cierre de los espacios de formación profesional coordinados por la Dirección de Cultura.

Del 6 al 19 de diciembre se realizarán las muestras de los Talleres Artísticos y de Oficios Municipales en diversos escenarios y lugares en Ciudad y los distritos donde se han dictado las clases.

Ha sido un 2025 de gran satisfacción para muchas personas que han podido aprender un oficio o arte nuevo, así como para quienes perfeccionaron conocimientos previos, que además de realizar inversión de tiempo en asistir a sus clases, también lo hicieron en materiales, vestuario y elementos necesarios para poder desarrollar los talleres.

En todas las instancias -desde el primer encuentro hasta esta etapa de cierre- cada profesor y profesora ha sido sostén indispensable, solidario y humilde en compartir sus saberes con sus alumnos.

Los ballets han formado y potenciado el talento de bailarines, han surgido nuevos músicos y cantantes, y muchos tupungatinos tienen la posibilidad de confeccionar sus prendas, realizar cortes de cabello o tratamientos capilares a sí mismo o a su entorno, hacer sus propios tejidos en lana o macramé, amigurumis, piezas de cerámica, e inclusive iniciar un emprendimiento en cualquiera de estos rubros.

Cronograma Muestras de Talleres Artísticos y de Oficio

Diciembre

Sábado 6 l 19h

Explanada Municipal (Av. Belgrano 348)

Exposición Cerámica, Corte y confección, Peluquería y Maquillaje Social y Artística, Tejido, Amigurumi y Macramé

Danzas Latinas Salsón y Danzas Latinas de Villa Bastías y La Arboleda.

Domingo 7 l 20h

Explanada Municipal (Av. Belgrano 348)

Ballet de Danzas Folklóricas de Ciudad, Ballet de Danzas Españolas Almería, Ballet de Danzas Andinas Sol de Tupungato

Jueves 11 l 20h

Playón deportivo San José (calle La Gloria)

Ballet de Danzas Folklóricas La Alborada

Acompañan: Ballet de Danzas Españolas Almería y Ritmos Urbanos The Star Factory

Viernes 12 l 20h

Plaza Departamental (Av. Belgrano, entre Mathons, Beltrán y Liniers)

Teclado, Percusión, Batería, Guitarra y Ukelele

Acompaña: Canto

Domingo 14 l 20h

Explanada Municipal (Av. Belgrano 348)

Ritmos Urbanos The Star Factory

Lunes 15 l 21h

Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060)

Canto, Ballet de Danzas Contemporáneas Free Expression y Fotografía

Martes 16 l 20h

Plaza Anchoris

Ballet de Danzas Folclóricas Pewmafé Anchoris

Miércoles 17 l 20h

Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060)

Coro Municipal y Pintura

Jueves 18 l 20h

Playón deportivo Cordón del Plata (entre calles Salvador Vidal, Gdor. Felipe Llaver y Córdoba)

Ballet de Danzas Folclóricas Pewmafé Cordón del Plata, Ballet de Danzas Andinas Unidos del Plata

Viernes 19 l 20h

Salón de Actividades Culturales (9 de julio 175)

Academia de Danzas Árabes Falak

Fuente: prensa Tupungato