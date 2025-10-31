Multarán a vecinos del barrio Urquiza de Tunuyán que usen agua potable para lavar autos y veredas

Así lo comunicaron desde la comisión que preside la Unión Vecinal.

Con la intensión de hacer un uso responsable y garantizar el cuidado del agua, desde la dirección de la Unión Vecinal del barrio Urquiza (La Sidrera), informaron a los vecinos que se multará a los propietarios que sean descubiertos o denunciados por hacer uso del recurso para lavar veredas, autos o regar el patio.

“La normativa está vigente desde el 1 de octubre del corriente año y hasta el 30 de abril del 2026, en todo este tiempo no se podrá lavar veredas, autos, ni regar patios en el horario de 07.00 hasta las 22.00 horas”, informaron desde la dirección de la entidad.

Además, agregaron: “el que no cumpla con estas normas establecidas será multado como corresponde y como indica el propio gobierno provincial, en el caso de que una persona ya fue multada y nuevamente es penalizada, la situación será más severa en esos casos”.

Por otro lado, las propias autoridades informaron sobre la situación de las piletas, ya sean de lona o de material. Los propietarios deberán dirigirse a las oficinas de la Unión Vecinal, para detallar tipo y tamaño, ya que dependiendo del caso es el monto a pagar.

Por último, las propias autoridades pidieron colaboración a los vecinos para denunciar a las personas que no cumplan con las normas establecidas.