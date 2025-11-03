Muy recomendable. “COMPADRES”: el documental de Ciro Novelli sobre el gran Armando Tejada Gómez

En un aniversario más de su partida, te dejamos este documental realizado por el director mendocino, oriundo de Tupungato, sobre la obra de Armando Tejada Gómez.

La vida y la obra de Armando Tejada Gomez”, escrito y dirigido por Ciro Néstor Novelli. El largometraje cuenta con locaciones en La Habana, Madrid, Buenos Aires y Mendoza, con más de 10 canciones ejecutadas en vivo por talentosos músicos de Cuyo (Argentina) y entrevistas a referentes de la música iberoamericana, familiares y amigos del protagonista: el escritor mendocino con una obra profundamente latinoamericana y comprometida, Armando Tejada Gómez.