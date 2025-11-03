Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 3, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 3, 2025

logo el cuco digital

Muy recomendable. “COMPADRES”: el documental de Ciro Novelli sobre el gran Armando Tejada Gómez

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

En un aniversario más de su partida, te dejamos este documental realizado por el director mendocino, oriundo de Tupungato, sobre la obra de Armando Tejada Gómez.

La vida y la obra de Armando Tejada Gomez”, escrito y dirigido por Ciro Néstor Novelli. El largometraje cuenta con locaciones en La Habana, Madrid, Buenos Aires y Mendoza, con más de 10 canciones ejecutadas en vivo por talentosos músicos de Cuyo (Argentina) y entrevistas a referentes de la música iberoamericana, familiares y amigos del protagonista: el escritor mendocino con una obra profundamente latinoamericana y comprometida, Armando Tejada Gómez.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Estos son los nuevos concejales que tendrá Tunuyán tras el resultado de las elecciones

Robaron una cosechadora de ajo de una finca en San Carlos

Ante la llegada de viento Zonda, recomendaciones para prevenir accidentes

Un oriundo de San Carlos, fue detenido en Río Negro tras ser condenado por abuso sexual y fugarse

Llega a Tunuyán, “CAR MET” un encuentro para los amantes de autos

Un hombre de 84 años que circulaba en bicicleta sufrió un accidente en el centro de La Consulta

Un menor de edad robó una bicicleta en Tupungato y la policía lo pudo atrapar: fue entregado a sus progenitores

Valle de Uco: a un bajo costo, los productores venden el ajo para exportar a Brasil, Estados Unidos, México y Taiwán

Estos son los nuevos concejales que tendrá Tupungato tras el resultado de las elecciones

Rápido y furioso: persecución policial por las calles de Tupungato al mejor estilo de Hollywood

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO