Nació otro cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato y la zona se consolida como refugio reproductivo para la especie

Un nuevo pichón de cóndor andino (Vultur gryphus) nació en el Parque Provincial Tupungato, un hecho trascendente para la fauna y el equilibrio de la biodiversidad de Mendoza. Se trata de un ejemplar macho que, según pudo constatar el personal de Fauna del Ministerio de Energía y Ambiente, permanece con sus padres en un nido activo ubicado en paredes rocosas.

El registro fue confirmado por equipos de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque junto a la Fundación SOS Acción Salvaje, en coordinación con el Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA) – Fundación Bioandina.

El hallazgo se enmarca en acciones activas de conservación que lleva adelante el Ministerio de Energía y Ambiente junto con fundaciones y ONGs, entre ellas los censos simultáneos de cóndor andino. Estos operativos consisten en monitoreos coordinados en distintos puntos de la cordillera, que permiten obtener datos comparables sobre la presencia, distribución y dinámica poblacional de la especie, información clave para la planificación de medidas de conservación.

“Cada nacimiento registrado en condiciones naturales demuestra la efectividad de las acciones de monitoreo y de protección del hábitat que se desarrollan en las áreas naturales protegidas de la provincia”, destacó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

El cóndor andino, declarado Monumento Natural Provincial por la Ley 6599/98, está clasificado como especie “amenazada” a nivel global y cumple un rol relevante en la sanidad ambiental de los ecosistemas de altura.

Esta ave emblemática actúa como el principal eliminador natural de cadáveres en ambientes cordilleranos, lo que reduce la posibilidad de proliferación de patógenos y contribuye a mantener condiciones sanitarias estables en zonas donde otros carroñeros son escasos o inexistentes. Al consumir exclusivamente animales muertos, el cóndor interrumpe ciclos de transmisión de enfermedades y favorece la descomposición natural de la materia orgánica, funciones que resultan esenciales para la estabilidad ecológica y el equilibrio de los sistemas de montaña.

Seguimiento y monitoreo

Las autoridades remarcaron este nuevo pichón será monitoreado. “El seguimiento de este ejemplar resultará importante para evaluar su desarrollo, debido a la prolongada dependencia de los pichones respecto de sus padres”, explicó el jefe del Departamento de Fauna de Biodiversidad y Ecoparque, Adrián Gorrindo.

Gorrindo reiteró la necesidad de mantener conductas responsables en zonas de alta montaña. ”Se solicita a andinistas y visitantes evitar la aproximación a nidos y áreas de alimentación. Ante la presencia de fauna silvestre herida, enferma o en situación de riesgo —incluidos posibles casos de caza furtiva o uso de sustancias tóxicas— se requiere realizar la notificación inmediata a los canales oficiales”, remarcó.

El Ministerio de Energía y Ambiente recuerda que el compromiso ciudadano es fundamental para la protección de los cóndores y de toda nuestra fauna silvestre.

De hecho, el pasado 18 de noviembre se logró rescatar a una hembra de cóndor andino de un techo gracias al aviso de una vecina de Tunuyán. Tras la denuncia, el Ministerio coordinó su rehabilitación durante dos semanas con la intervención de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, Fundación Bioandina, Fundación Cullunche, Fundación SOS Acción Salvaje, la Subsecretaría de Ambiente de Nación, la Policía de Seguridad Rural y Aerolíneas Argentinas.

El ave pudo volver a la libertad en el Área Natural Protegida Manzano Histórico–Portillo de Piuquenes, cumpliendo con los protocolos de reinserción correspondientes.

Canales oficiales para reportes de fauna silvestre

• Teléfono de Fauna: 261 7503417 (lunes a viernes, de 8 a 13)

• Correo: fauna-drnr@mendoza.gov.ar

• Portal: ticketsform.mendoza.gov.ar

• Emergencias: 911 (solicitar intervención de la Policía de Seguridad Rural).

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza