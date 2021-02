Nación redujo el subsidio del transporte a Mendoza: Mema dijo que no trasladarán el perjuicio a usuarios

by | Feb 4, 2021

Según declaró el secretario, el recorte real, entre mayores costos y la baja nominal, es del 50%. La respuesta del Ministerio de Transporte nacional.

El pasado lunes el Ministerio de Transporte de la Nación publicó en el Boletín Oficial la reglamentación del Fondo de Compensación al Transporte Público, que indica que habrá una baja del 12,09% nominal en subsidios para la provincia de Mendoza para sostener los valores del transporte público de pasajeros, con respecto a lo que recibía en 2020.

Tras ello, quien salió a hablar por parte del Gobierno provincial fue Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos y aseguró que Mendoza hace un esfuerzo para mantener uno de los boletos más bajos del país y detalló en números cómo es la situación para la provincia.

“La resolución que ha salido publicada por el Ministerio de Transporte de la Nación, trae en materia de subsidios una baja del 12,09% nominal respecto a lo que venía recibiendo la provincia el año anterior, sumado a una suba muy fuerte en subsidio para el transporte en el Área metropolitana del Gran Buenos Aires que son fondos que van por una resolución distinta a la cual ha salido publicada”, expresó el funcionario.

La idea del gobierno provincial es no trasladar el perjuicio al usuario, al cual el pasaje le subió desde comienzos de año a $25 en los viajes interurbanos y en proporción en los viajes de media y larga distancia. “La provincia va a seguir haciendo esfuerzos muy grandes desde lo fiscal para no trasladar ese perjuicio al usuario pero termina perjudicando a cada uno de los mendocinos de forma particular porque les encarece el costo de vida y el reparto de los impuestos nacionales se termina desvirtuando mucho más de lo que se venía haciendo hasta acá” añadió.

Lo que marca la resolución es que entre todas las provincias, en los primeros tres meses de 2021, recibirán $6.000 millones de los cuales Mendoza recibirá 600 millones.

Para llegar a recibir esa asistencia económica, cada Estado provincial deberá firmar un nuevo convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación. “Vamos a tener que firmar un convenio igual para recibir este dinero que lógicamente también ayuda, pero seguir entre los boletos más baratos del país con todos los beneficios otorgados, incluso a todos los trabajadores en centros asistenciales de salud se hace cada vez más difícil en este contexto de pérdidas de recursos frente a la Nación, porque si bien es un 12,09% nominal respecto al año anterior, en términos reales es más de un 50% de caída de recursos de Nación a la provincia de Mendoza, a cada uno de los mendocinos para sostener el sistema de transporte”.

La tarifa en el área metropolitana de Gran Mendoza es de $25: 10% del valor lo pone la Nación a través del Fondo Compensador (antes cubría el 40%); 20% del valor lo paga el usuario cuando abona el boleto; 70% del valor lo sostiene la provincia con fondos propios. Antes el porcentaje de cobertura del Estado provincial era similar al del Nación.

La respuesta de la Nación

Desde el Ministerio de Transporte de la Nación afirmaron que asistirán económicamente a Mendoza con más de 2 mil millones de pesos durante el 2021 a través de la reglamentación del Fondo Compensador para el transporte público de pasajeros automotor urbano y suburbano del interior del país. En este sentido el monto económico actual para Mendoza, la tercera provincia que más fondos recibirá del Estado Nacional, significa un aumento del 265% en relación al 2019, donde se destinaron solamente 803 millones de pesos, y se suma a los 1.906 millones de pesos que ya recibió en el 2020.

“Con estas cifras, Mendoza representa la tercera provincia que más subsidios recibirá de parte del Gobierno Nacional al transporte automotor, junto a las provincias de Córboba y Santa Fe, alcanzando una distribución de los recursos nacional de forma más equitativa, igualitaria y federal”, indicaron.

“A nivel nacional el Ministerio de Transporte de la Nación asistirá económicamente a las provincias con 20 mil millones de pesos para el transporte público de pasajeros automotor urbano y suburbano del interior del país, un incremento del 344% con respecto al 2019. Esta decisión de gestión que implica un esfuerzo por parte del Estado Nacional, se suma a los 16.500 millones de pesos que la cartera nacional destinó al sector durante el 2020. Es importante remarcar que en el 2019, la anterior gestión depositó menos de 6 mil millones de pesos anuales para cubrir las demandas del sector”, cerraron.