Nadal contra las fake news sobre una nueva variante de Covid en Mendoza: “La que circula es Ómicron”

Así lo manifestó a los medios desde el departamento de Tupungato. También habló sobre el aumento de casos y la vacunación, entre otras cosas.

Este miércoles por la mañana, en el departamento de Tupungato, el Ministerio de Salud de la provincia, mediante el Programa de Salud Sexual y Reproductiva y la Dirección de Género y Diversidad (DGD), inauguró para todo el Valle de Uco el Centro de Hormonización. El objetivo es la atención y el abordaje de personas transgénero, garantizándoles acceso a este servicio.

En el lugar estuvo presente, entre otras autoridades, la titular de la cartera sanitaria, la ministra Ana María Nadal, quien tras brindar detalles a la prensa sobre el nuevo e importante espacio puesto en marcha, fue consultada sobre qué está pasando en la provincia con los casos de Covid, ante lo que respondió: “Los casos Covid como ustedes saben van en aumento. Estamos viviendo una situación especial en cuanto a los virus respiratorios, porque primero se nos han dado situaciones de aumento de casos de Gripe, tanto influenza A como B, fuera de lo que es la estacionalidad normal, es decir el periodo invernal, esto es porque estamos viviendo una situación post pandemia, lo que se llama “silencio epidemiológico”, cuando tuvimos la pandemia hubo muchos casos de Covid, después cuando bajaron los casos de Covid empezaron a aparecer con mayor frecuencia los otros virus invernales y bueno, hemos tenido esta situación de mucho aumento y fuera de temporalidad de influenza; ahora estamos bajando un poquito los casos de influenza y va ocupando ese nicho los aumentos de casos de Covid”.

Nota relacionada: Aumentaron 279% los casos de Covid en el país y Mendoza insiste con la vacunación

Seguidamente la funcionaria detalló que “en este contexto epidemiológico, de presencia y circulación de virus, tenemos que decir que hay una demanda importante en todo lo que es la consulta ambulatoria, y en particular refiriéndonos a Covid se está dando que la variante que circula es Ómicron, que es la que teníamos, no hay aparición de una variante nueva” aseguró Nadal, refiriéndose a “todas las fake news y todo los mensajes sobre que aparecen virus no detectables, eso no es así; la variante que circula en la provincia es Ómicron, la vigilamos atentamente y hacemos la secuenciación genómica, así que lo podemos asegurar”.

En cuanto a internaciones, la ministra dijo que “en general no tiene correlato la enfermedad con un aumento de camas ni de terapia ni de internación común”.

Por otro lado la titular de Salud dijo que ante dicho escenario, que no es de alarma, “se continua con vigilancia atenta y estimulando la vacunación, porque entendemos que esta dosis adicional, este refuerzo que estamos proponiendo que se coloquen, principalmente las personas de riesgo, es interesante porque si lo colocamos ahora, habiendo trascurrido cuatro meses del ultimo refuerzo, vamos a tener cobertura inmunológica para abril-marzo, que estimamos va a ser la campaña de vacunación Covid con la vacuna bivalente más antigripal”.

En cuanto a la vacuna bivalente explicó: “A diferencia de la que hoy estamos colocando, es una vacuna que va a ser más específica a la variante Ómicron, que es la que hoy está circulando; la vacuna que estamos poniendo en la actualidad está pensada y preparada para la primera variante del virus, para la variante que originó la enfermedad, pero tiene cobertura, menos que la bivalente pero tiene, pero eso recomendamos que se coloque esta vacuna ahora para después reforzar con la bivalente”, cerró Nadal.