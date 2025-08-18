Facebook X-twitter Youtube Instagram

Narcomenudeo en Tunuyán: dos hombres que operaban en la zona de la Sidrera quedaron detenidos

La policía realizó un allanamiento en el interior de una vivienda de calle Siupacha.

Personal de la Lucha contra el Narcotráfico de la División Tunuyán, realizó un allanamiento en el interior de una vivienda ubicada en el interior del barrio Urquiza y como resultado logró el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y elementos de narcomenudeo. Por este hecho dos masculinos de 40 y 44 años quedaron detenidos.

En detalle, el personal actuante secuestró  envoltorios de cocaína, teléfonos celulares, una balanza digital y demás elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la sustancia para luego ser comercializada. Del lugar también se secuestró un total de $132.500 en efectivo.

Por el hecho, las dos personas involucradas y detenidas fueron notificadas por sus hechos y delitos cometidos y quedaron alojados en la dependencia policial del departamento en calidad de comunicados. En las próximas horas serán trasladados a la Unidad Penal 32.

