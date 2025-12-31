Narcotráfico: el Valle de Uco es una zona de consumo pero sobre todo, de paso de drogas hacia otros destinos

Durante el 2025 lo que más se secuestró fue marihuana y cocaína, que ingresaba mayormente por el Norte del país.

Personal de Lucha Contra el Narcotráfico, División Valle de Uco, a lo largo del 2025, ha realizado numerosos procedimientos y allanamientos, logrando el secuestro de diferentes drogas, especialmente de marihuana y cocaína, como así también la detención de personas que se dedicaban a la comercialización en la zona.

En ese contexto, fuentes consultadas, informaron a El Cuco Digital, que, “a lo largo del año 2025, lo que más se detectó y se logró secuestrar en cuanto a drogas fue marihuana y cocaína, que estaba destinada especialmente para el narcomenudeo en la zona”.

Por otro lado, aseguraron que el Valle de Uco, es uno de los puntos de consumo que tiene la provincia y que quienes la trasladan hasta Tunuyán, Tupungato y San Carlos, lo hacen para la comercialización en pequeñas cantidades en diferentes lugares.

Respecto a la ruta de la droga, la fuente consultada aseguró que: “la mayoría de la droga que circula en el país ingresa del Norte y desde ahí se viene desparramando; cuanto más al Sur viaja, más alto el valor que alcanza en el mercado, es un negocio ilegal que maneja mucha plata”.

En ese sentido, la persona especialista en este tipo de hechos, indicó que “el Valle de Uco, es un lugar de paso; la droga que se secuestra acá es lo que va quedando desde que salió del Norte hasta su destino final. Estas personas que se van dejando pequeñas cantidades son los famosos vendedores del narcomenudeo”.

Respecto a modalidades de transporte, lo mas común fue el transporte en vehículos y colectivos, entre las pertenencias, pero durante el 2025, lo más llamativo fue una mujer que tenía domicilio en Tunuyán y que viajaba hacia el Norte del país, donde ingería las cápsulas y regresaba en los colectivos de tour de compras.

“En ese trayecto pasaba por San Juan, donde visitaba a un familiar detenido y luego seguía con destino al departamento, donde expulsaba las cápsulas y las comercializaba”, recordó la la fuente consultada.

“Según los trabajos de inteligencias que se hacen y las informaciones que manejamos, por el momento la zona es un lugar de paso para el transporte de droga; en Valle de Uco, nunca se han detectado cocinas o lugares de guarda para la droga como sucede en otros puntos del país.

“Lo que si hay en Tunuyán, Tupungato y San Carlos, son plantaciones de marihuana, pero eso lo podes encontrar en cualquier zona debido a que es una planta y puede crecer; aunque este punto de la provincia no es el más propicio para el cultivo, hemos detectado y en grandes cantidades y con muy buena logística”, concluyó la fuente consultada, quien pidió mantener su identidad reservada.