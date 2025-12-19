Navidad y Año Nuevo: recomendaciones para disfrutar las fiestas con una alimentación saludable y consciente

Con la llegada de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Ministerio de Salud de Mendoza invita a la comunidad a celebrar estos encuentros con hábitos de alimentación saludables, promoviendo el cuidado de la salud sin dejar de lado el disfrute y el valor del compartir con los seres queridos.

Desde el área de Nutrición, se destaca que una alimentación saludable durante las fiestas no implica restricciones ni culpas, sino elecciones conscientes, respeto por las señales del cuerpo y disfrute en un entorno de encuentro y celebración.

Al momento de planificar y comprar

Organizar con anticipación los menús permite equilibrar los platos tradicionales con opciones más saludables.

Priorizar alimentos frescos y de estación como frutas, verduras y ensaladas, que aportan frescura y color a la mesa.

Leer las etiquetas nutricionales ayuda a moderar el consumo de productos con alto contenido de azúcares, sodio y grasas.

Elegir cantidades adecuadas de comidas al número de comensales contribuye a evitar excesos y desperdicios.

En la preparación de los alimentos

Respetar las normas de higiene y conservación para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, especialmente en días de altas temperaturas.

Reducir el agregado de sal y azúcar, potenciando el sabor con hierbas, especias y condimentos naturales.

Incluir opciones livianas (por ejemplo, ensaladas de verduras crudas) junto a los platos tradicionales permite mayor equilibrio en la mesa festiva.

Durante la comida

Comer despacio y prestar atención a las señales de hambre y saciedad favorece una ingesta responsable e intuitiva.

Mantener una adecuada hidratación, priorizando el consumo de agua o soda.

Disfrutar de todos los alimentos sin culpas, entendiendo que el equilibrio se construye a lo largo del tiempo y no en una sola comida.

El valor del encuentro

Las fiestas son un momento de celebración y encuentro. Compartir la mesa, conversar y disfrutar de la compañía fortalece los vínculos y contribuye al bienestar emocional. La alimentación también es un acto social y cultural, y disfrutarla con conciencia forma parte del cuidado integral de la salud.

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza, se invita a la población a transitar las fiestas con equilibrio, disfrute y responsabilidad, recordando que cuidar la salud también es respetar el propio cuerpo y celebrar en compañía.