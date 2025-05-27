Nehemías Herrera salió del coma y será pasado a sala común

Se encuentra internado en el hospital Central desde el pasado 8 de mayo.

El joven Nehemías Herrera, de 21 años, se encuentra hospitalizado hace 20 días, luego de ser encontrado por la policía en las inmediaciones de la Curva de Ruano, sobre Ruta 92, en estado de inconciencia.

Gran parte de su internación fue estando en estado de coma en el servicio de terapia intensiva del hospital Central, luego de ser operado en su cabeza producto de las lesiones que presentaba.

Según la propia familia, Nehemías, sufrió un accidente y eso fue lo que le provocó la caída de su bicicleta y las graves heridas.

En las últimas horas, la propia madre del joven, confirmó a El Cuco Digital, que su hijo había despertado, la había conocido y que estaba en buen estado de salud.

Además, aseguró que los médicos le informaron que será pasado a sala común debido a que ya no presenta riesgo de vida. “Estamos esperando que nos den una cama”, fue lo que dijo la propia madre.

Por otro lado, comentó que: “va a continuar internado acá en el hospital, cuando ya estemos en sala común comenzará otro proceso para seguir con su recuperación, pero de ese tratamiento todavía no sabemos nada”.

Avances en la investigación

Información aportada a El Cuco Digital, indica que los trabajos de investigación para saber qué fue lo que provocó la caída del joven continúan, pero por el momento no hay nada de relevancia.

El pasado sábado por la tarde, familiares, amigos y conocidos del joven se reunieron en el Parque de Las Vías y desde ese punto marcharon hacia el centro del departamento, para pedir justicia y avances en la causa.