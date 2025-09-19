Nélida Stafolani ganó el certamen “La Receta de la Abuela y el Abuelo” con niños envueltos en hojas de parra

En el día de ayer, jueves 18 de septiembre, se realizó en San Carlos la segunda edición del certamen “La Receta de la Abuela y el Abuelo”, un encuentro que reunió tradición, sabores y el talento de las y los adultos mayores del departamento.

En esta oportunidad, 18 participantes compartieron sus recetas familiares, elaboradas con dedicación y respetando las normas de higiene y presentación establecidas en el reglamento. Tras la evaluación del jurado, la ganadora fue Nélida Stafolani, quien presentó como plato principal unos tradicionales niños envueltos con hojas de parra, conquistando con su propuesta tanto al jurado como al público presente.

El evento contó con la presencia de autoridades locales y provinciales, entre ellas el Director Provincial de Adultos Mayores Lucas Luppo, además de representantes municipales como el Intendente Dr. Alejandro Morillas, el Secretario de Gobierno Sebastián Garro, el área de Desarrollo Humano y Salud Juan Manuel Tagarelli y el Coordinador de Juventud, Deporte, Desarrollo Humano, Cultura y Turismo Mariano Ottaviani.

La jornada, que se extendió hasta la tarde, continuó con el Segundo Encuentro de Adultos Mayores, donde se disfrutó de espectáculos de danza, con un grupo de tango y otro de folclore, un bingo comunitario y el cierre musical a cargo de una cantante.

Con este logro, Nélida Stafolani representará a San Carlos en la instancia provincial del certamen, que se llevará a cabo próximamente en Eugenio Bustos, dónde cada departamento presentará a su representante.

Fuente: Prensa San Carlos