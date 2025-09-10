Nepal atraviesa una fuerte crisis política y social, la violencia le costó la vida a la esposa del ex primer ministro

El Parlamento fue incendiado junto con otros edificios gubernamentales. También el ministro de finanzas fue golpeado y debió arrojarse a un rio para poder escapar.

La crisis política y social en Nepal llegó a un punto crítico en las últimas horas con escenas de violencia sin precedentes en la capital, Katmandú.

Manifestantes incendiaron el Parlamento y otros edificios oficiales en el marco de las protestas que estallaron luego de que el primer ministro K.P. Sharma Oli fuera denunciado por corrupción y respondiera con una polémica decisión: bloquear el acceso a las redes sociales en todo el país.

El intento de censura fue la chispa que encendió la indignación social. Miles de jóvenes tomaron las calles en lo que ya se conoce como la protesta de la Generación Z, marcando un quiebre entre la dirigencia política y la ciudadanía. La violencia dejó al menos 19 muertos y provocó la renuncia del primer ministro, cuyo gobierno no logró contener la furia popular.

Ataques contra dirigentes políticos

La violencia no solo apuntó a edificios oficiales. Uno de los episodios más dramáticos ocurrió en la residencia del exprimer ministro Jhalanath Khanal, cuya casa fue incendiada con su esposa adentro. Rajyalaxmi Chitrakar sufrió graves quemaduras y falleció horas después en el Hospital de Kirtipur.

Otro hecho que generó conmoción fue la brutal agresión al ministro de Finanzas y viceprimer ministro Bishnu Prasad Paudel, quien fue perseguido por manifestantes en las calles de Katmandú, golpeado, despojado de su ropa y obligado a lanzarse a un río para escapar. Las imágenes, difundidas en redes sociales, se viralizaron como un símbolo de la humillación de la élite política.

La canciller Arzu Rana Deuba, esposa del exprimer ministro Sher Bahadur Deuba, también fue atacada a golpes por una multitud frente a su casa. Ella y su esposo resultaron gravemente heridos.

Edificios en llamas y evacuación en helicóptero

En paralelo, la turba incendió el Singha Durbar, complejo que alberga varios ministerios y oficinas gubernamentales, así como vehículos oficiales y residencias de jueces. La magnitud de la violencia obligó a las fuerzas armadas a evacuar en helicóptero a funcionarios de alto rango, en una escena que medios internacionales compararon con un colapso institucional.

Las protestas comenzaron tras la prohibición de redes como Facebook, X y YouTube, pero pronto derivaron en un reclamo más amplio contra la corrupción y los privilegios de los llamados “Nepo Kids”, hijos de los dirigentes que disfrutan de lujos mientras el desempleo juvenil ronda el 20%.

Cada día, más de 2000 jóvenes nepalíes emigran hacia Oriente Medio o el sudeste asiático en busca de empleo, según datos del Banco Mundial, alimentando un creciente malestar social.

Analistas locales consideran que estos hechos representan el estallido de violencia más grave desde la abolición de la monarquía en 2008. “Lo que vimos en estos días es más que una protesta: es un cuestionamiento frontal a toda la clase dirigente”, escribió el analista Dipendra Kandel en The Kathmandu Post.

Fuente: El Trece TV