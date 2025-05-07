Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 12, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 12, 2025

Nevadas en alta montaña: cómo se encuentran los pasos fronterizos este miércoles

Foto Twitter
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Las autoridades recomiendan a los viajantes informarse por los canales oficiales acerca de las condiciones del tiempo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por nevadas en cordillera hasta el día jueves. Pese a las condiciones climáticas el paso Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos las 24 horas del día.

Cabe destacar que las autoridades recomiendan a los viajantes informarse por los canales oficiales sobre el estado del tiempo.

Osvaldo Valle de alta montaña expresó que “en horas de la mañana, analizarán si el Paso Pehuenche continúa transitable o no”.

TIEMPO

  • Uspallata: 4 grados.
  • Punta de Vaca: -1 grados.
  • Puente de Inca: -3 grados.
  • Las Cuevas: -4 grados.

El Paso Pehuenche está transitable de 9 a 19. En el transcurso del día se analizará si se cierra o no por la presencia de nevadas.

MÁS INFORMACIÓN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Tunuyán: un hombre golpeó a una mujer que terminó pidiendo ayuda en la calle

Varias personas fueron detenidas en Tunuyán, luego de un fuerte operativo en el interior del asentamiento Rodrigo

Una docente de Tupungato es sospechosa de subir a internet material de abuso sexual infantil: la alerta la dio Google

Volcó un auto en La Consulta y su conductor resultó gravemente herido 

Violento robo en Tunuyán: los delincuentes tenían chalecos antibalas y armas de fuego

Un camión volcó esta madrugada en La Consulta

El niño que fue mal inyectado en Tupungato quedó con secuelas, y la enfermera podría tener una imputación más grave

Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

Manejaba totalmente alcoholizado y la policía lo detuvo en San Carlos

Agustín Esposito Véliz, quien está detenido tras pegarle una paliza a su novia, sumó una nueva imputación y se complica su situación

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO