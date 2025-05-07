Nevadas en alta montaña: cómo se encuentran los pasos fronterizos este miércoles

Las autoridades recomiendan a los viajantes informarse por los canales oficiales acerca de las condiciones del tiempo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por nevadas en cordillera hasta el día jueves. Pese a las condiciones climáticas el paso Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos las 24 horas del día.

Osvaldo Valle de alta montaña expresó que “en horas de la mañana, analizarán si el Paso Pehuenche continúa transitable o no”.

TIEMPO

Uspallata: 4 grados.

Punta de Vaca: -1 grados.

Puente de Inca: -3 grados.

Las Cuevas: -4 grados.

El Paso Pehuenche está transitable de 9 a 19. En el transcurso del día se analizará si se cierra o no por la presencia de nevadas.

