agosto 21, 2025

logo el cuco digital
Nevadas en alta montaña: el paso Cristo Redentor se encuentra abierto hasta las 16:00 horas

El paso a Chile está cerrado desde hace una semana por las intensas nevadas. Foto: Coordinación argentina.
El Paso Pehuenche continúa abierto.

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado hasta las 16 horas, aunque las autoridades han advertido sobre condiciones climáticas adversas debido a nevadas en la zona. La circulación está permitida para transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

Las temperaturas registradas en distintos puntos del paso son las siguientes:  

– Uspallata: 4°C  

– Punta de Vaca: 1°C  

– Puente del Inca: -3°C  

– Las Cuevas: -4°C  

Por otro lado, el Paso Pehuenche permanece habilitado en horario reducido, desde las 9 hasta las 19 horas.

