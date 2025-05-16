Nevadas en alta montaña: el paso Cristo Redentor se encuentra abierto hasta las 16:00 horas

El Paso Pehuenche continúa abierto.

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado hasta las 16 horas, aunque las autoridades han advertido sobre condiciones climáticas adversas debido a nevadas en la zona. La circulación está permitida para transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

⚠️ Se comunica a los usuarios que el día viernes 16 de mayo el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá habilitado hasta las 16:00 horas, con interrupción de la circulación en ambos sentidos para todo tipo de vehículos a las 14:00 horas en Uspallata y Guardia Vieja Chile. — Paso Cristo Redentor (@PasoCRMza) May 16, 2025

Las temperaturas registradas en distintos puntos del paso son las siguientes:

– Uspallata: 4°C

– Punta de Vaca: 1°C

– Puente del Inca: -3°C

– Las Cuevas: -4°C

Por otro lado, el Paso Pehuenche permanece habilitado en horario reducido, desde las 9 hasta las 19 horas.

Más información