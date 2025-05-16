Nevadas en alta montaña: el paso Cristo Redentor se encuentra abierto hasta las 16:00 horas

El Paso Pehuenche continúa abierto.
El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado hasta las 16 horas, aunque las autoridades han advertido sobre condiciones climáticas adversas debido a nevadas en la zona. La circulación está permitida para transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.
Las temperaturas registradas en distintos puntos del paso son las siguientes:
– Uspallata: 4°C
– Punta de Vaca: 1°C
– Puente del Inca: -3°C
– Las Cuevas: -4°C
Por otro lado, el Paso Pehuenche permanece habilitado en horario reducido, desde las 9 hasta las 19 horas.