febrero 7, 2026

logo el cuco digital
febrero 7, 2026

logo el cuco digital

¡Ni la lluvia frenó a la Tonada! con gran éxito arrancó el festival

La presencia masiva de público, fue sin duda la estrella de la noche.

La tarde y noche se veían complicadas, la lluvia no daba tregua y desde la organización avisaron que a las 21 horas, se anunciaba si el festival se hacía o se postergaba.

Lo cierto es que quizás nadie esperó lo que terminó sucediendo, a las nueve de la noche cuando se anunció efectivamente que el festival se hacía, el público se volcó masivamente al anfiteatro para ser parte de una noche maravillosa.

El escenario fue engalanado por artistas locales de renombre, pero también como casi todos los años vibró con la presencia de Los Chimenos, quiénes si bien, acortaron su espectáculo debido a la lluvia, provocaron los clásicos gritos cuyanos.

La lluvia continuó en forma de garúa, pero eso no asustó a ningún criollo y el público continuó brindándose al espectáculo.

De igual forma, en la peña del festival la gente disfrutaba de un escenario con artistas locales, y los típicos paseos de comida y gastronomía estaban repletos de público.

El cierre fue a todo trapo, en primer lugar Campedrinos hizo de las suyas con un espectáculo repleto de folklore, pero con un toque moderno y festivalero que hizo bailar a todo el predio.

El broche de oro fue sin duda Lázaro Caballero, quién pese a algunos inconvenientes técnicos, producto de la lluvia, se brindó por completo en su primer visita al escenario del Festival Nacional de la Tonada. Fue sin duda una presentación consagratoria la del formoseño, donde no dejó canción por cantar y desbordó energía y alegría con el público.

La noche del sábado marcó un gran inicio de la edición 44 del Festival Nacional de la Tonada, superando las inclemencias del tiempo y con un público que se brindó plenamente.

