Nicolás Aranda, el jinete de Tunuyán que representa a Mendoza en el famoso Festival de Jesús María

Forma parte de los 5 jinetes que están en Córdoba participando del campeonato de doma.

El festival de Jesús María se está desarrollando en la provincia de Córdoba, donde jinetes de todo el país y de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay disputan el campeonato internacional de doma.

En ese contexto, la provincia de Mendoza está representada por 5 jinetes, entre los que aparece Nicolás Aranda, oriundo del departamento de Tunuyán. Jonatan Ojeda, Gabriel Cassidy. Rafael Patrúla y Emiliano Balderrama, completan la delegación.

Nicolás es un jinete de vasta experiencia, donde a recorrido varios puntos del país demostrando su habilidad arriba de los reservados. Su buen desempeño a lo largo del 2025 en las diferentes competencias de las que participó lo clasificaron para esta edición del campeonato internacional de doma, en el Festival de Jesús María.