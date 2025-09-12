Niños de una escuela de San Carlos con urticaria y otros síntomas: sospechan de una intoxicación masiva

Desde el establecimiento educativo se activó el protocolo correspondiente.

Más de 20 alumnos que asisten a la escuela Saturnino Sosa, en el departamento de San Carlos, en las últimas semanas comenzaron a presentar síntomas como urticarias, vómitos y fiebre, por lo que se activó un protocolo por una posible intoxicación masiva.

Desde El Cuco Digital, se dialogó con la directora del establecimiento educativo, Marisa Zani que comentó lo siguiente: “cuando nos enteremos de la situación, dimos aviso al Área de Salud y al Área de Epidemiología de la provincia de Mendoza”.

Seguidamente expresó “En nuestra escuela tenemos una matrícula de 326 alumnos y los que presentaron síntomas fueron 22, a todos ellos se les ha dado un seguimiento y estamos en permanente contacto con sus padres para saber su evolución”.

“Por el momento, no tenemos ningún patrón de lo que pudo haber causado la situación, pero si podemos decir que se está trabajando y la escuela está comprometida con la causa y busca poder encontrar la respuesta para darle una calma a todos los padres“, concluyó la directora de la escuela Saturnino Sosa, Marisa Zani.