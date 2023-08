¿No fuiste a votar?: así podés justificar la ausencia o pagar la multa

En caso de no justificar o no pagar la multa, el ciudadano no podrá realizar determinados trámites.

Este domingo se realizaron las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en Argentina. A nivel nacional votó alrededor del 66% mientras que en Mendoza más del 70%.

Quienes no hayan ido a votar y puedan justificar su ausencia deben hacerlo dentro de los 60 días posteriores a la elección. La justificación debe hacerse online y con la constancia que acredite el motivo.

Quiénes están exentos de votar

Los jueces y sus auxiliares que por imperio de esta ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial;

Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables. Tales electores se presentarán el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá certificación escrita que acredite la comparecencia;

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacional; en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos por médicos particulares (los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el día del comicio, al requerimiento del elector enfermo o imposibilitado, debiendo concurrir a su domicilio para verificar esas circunstancias y hacerle entrega del certificado correspondiente);

El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso el empleador o su representante legal comunicarán al Ministerio del Interior y Transporte la nómina respectiva con diez (10) días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación.

¿De cuánto es la multa por no votar en las PASO 2023?

Para quienes no puedan justificar su ausencia, las multas varían entre los $50 y los $500 para los electores mayores de 18 años y menores de 70. El valor variará según la cantidad de veces que la persona se haya ausentado a votar en elecciones anteriores. Quienes no abonen la infracción, no podrán realizar trámites ante organismos estatales nacionales y provinciales.

Las multas por no votar en las PASO quedan de la siguiente manera:

Si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar: $50.

Si el elector tiene 1 infracción previa sin regularizar: $100.

Si el elector tiene 2 infracciones previas sin regularizar: $200.

Si el elector tiene 3 infracciones previas sin regularizar: $400.

Si el elector tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar: $500.

Se podrán pagar a través del Banco de la Nación Argentina por transferencia o en efectivo de forma presencial en cualquiera de sus sedes. Podés consultar si adeudás alguna multa acá: https://www.electoral.gob.ar/nuevo/index.php .

Sanciones

La constancia del voto es exigible en determinados trámites oficiales. En caso de no haber ido a votar y no pagar la multa, no se podrán hacer: